Para evitar denuncias, ex titular de Medio Ambiente sustrajo expedientes: Esponda

El regidor presidente de la comisión de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Roberto Elí Esponda, acusó que Ismael Couto Benítez, ex director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puebla, incurrió en el delito de sustracción de documentos oficiales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad para evitar que fueran evidenciados sus actos de corrupción.

En entrevista con CAMBIO, el regidor de Morena aseguró que se encuentra recabando las denuncias por parte del personal de dicha dependencia, donde aseguran que Couto Benítez acudió a las oficinas de Medio Ambiente para sustraer pertenencias y documentos de los trabajos que se realizaron desde el 2018 a la fecha.

“Nosotros tenemos denuncias que el ex director del Medio Ambiente, Ismael Couto Benítez, sacó algunas cajas de expedientes, los procedimientos se están modificando porque precisamente cuando hay actos con apariencia de delito, el procedimiento es diferente, no con la finalidad de que saquen todo y después ver qué pasa, no tenemos el dato de qué documentos extrajeron”, dijo.

Asimismo, Esponda Islas mencionó, de acuerdo a una revisión de actos constitutivos con apariencia de delito, señalan que Ismael Couto Benítez generaba ‘moches’ a través de cobros a constructoras sobre el desecho de residuos sólidos, lo cual está relacionado con el cobro ilícito por la entrega de los más de mil permisos que otorgó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, pese a que no renovaron el convenio del Banco de Tiro con el Gobierno del Estado.

El morenista informó que se le relaciona con haber “inflado” los costos de los planes de residuos, de protección de fauna y de energía con los que deben cumplir los parques Juárez, Amalucan, La Calera y Chapulco, de los cuales, sólo este último cumple con dichos documentos.

“Estamos revisando que se pueden ir dando, nosotros tenemos alguna información, a partir de lo que sucedió el lunes, nosotros tenemos unos temas relacionados al parque Juárez, Amalucan, Chapulco, por ejemplo, el único que está actualizado en el modelo de educación ambiental es Chapulco”, mencionó.

Por ello, destacó que conforme se vaya avanzando la auditoría en dicha dependencia, irá revelando los casos de corrupción en los cuales incurrió Ismael Couto Benítez, con el fin de presentar las pruebas necesarias ante la Fiscalía Anticorrupción.