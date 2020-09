Regidores del G5 piden a Claudia actuar de acuerdo a su discurso feminista (VIDEO)

Los regidores del G5 lamentaron que la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco haya sido denunciada por incurrir en violencia política de género, por lo cual le pidieron actuar de acuerdo con su discurso feminista e inclusivo que ha desempeñado.

En entrevista, el regidor de Morena Edson Cortes Contreras lamentó que esta situación se generó dentro de una administración que es encabezada por una mujer que ha demostrado su apoyo a favor del género femenino y de la inclusión.

“El discurso no es suficiente cuando hay una simulación en una administración, no hay mejor forma de que nuestra ideología, nuestros principios mostrarlos si no es en la práctica” dijo

Por su parte, su homóloga, Marta Ornelas Guerrero, acusó que la presidenta Municipal siempre ha realizado actos de violencia de género, pues a ella la ha violentado en sesiones de Cabildo al llamarla “ignorante”

“Yo he sido violenta ase muchas maneras por parte de ella en algunas sesiones, me ha dicho ignorante, por lo que también impondré una denuncia en su contra”, comentó

Para finalizar, libertad Aguirre Junco, lamentó que este tema se haya generado también por diferencia salarial, la cual benefició al género masculino.

“El tema de los salarios que tiene mucho que ver y deja mucho que desear en el sentido de que si tenían el mismo puesto deben cobrar igual. Es un tema complicado porque no nada más es decir es hacer y hay que actuar”, agregó.

Esto se debe a que el discurso feminista e inclusivo de Claudia Rivera Vivanco quedó exhibido por una exfuncionaria que se atrevió a denunciar a la alcaldesa por violencia política de género, después de que la morenista le exigió tener “un carácter de hombre” en su cargo de interlocutora con los presidentes auxiliares