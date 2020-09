Locutora de Ultra Leydi Salazar da positivo a Covid (VIDEO)

Luego de 5 días de padecer síntomas asociados al COVID-19, la locutora de Ultra 92.5 y conductora de televisión Leidy Salazar, confirmó que dio positivo a la prueba de esta enfermedad, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales donde mostró una fotografía de sus análisis

Fue en sus redes sociales que Leidy Salazar narró que desde el lunes comenzó a presentar síntomas relacionados por COVID-19 como fiebre, dolor de cuerpo entre otros, pese a ello, comentó que fue a trabajar sintiéndose mal el martes al canal de Multimedios y a la cabina de Ultra 92.5, sin embargo, volvió a presentar fiebre de hasta 38. 6 grados.

"El Lunes tenía una fiebre alta, dolor de espalda, cuerpo cortado, me sentía mal, pero aún así me fui a trabajar el martes en la mañana, fui a la tele y a la radio normal, pero llegué a tener fiebre de 38.6 en la radio, entonces me devolvieron pa' la casa" narró Leidy Salazar.

Ante ello, ese mismo día Leidy fue al médico y le mencionó que tenía Faringoamigdalitis bacteriana y que por la misma infección era normal las fiebres que padecía, como tratamiento le mandó varias inyecciones para que su salud mejorara.

Posteriormente la locutora narró que se hizo la prueba de sangre para detectar COVID-19 donde señaló que es como una especie de prueba rápida y le indicó que salió negativo ante la enfermedad, pese a ello, quiso descartar que padeciera Coronavirus y se hizo los Análisis correspondientes en Salud Digna donde apenas este día por la tarde le entregaron los resultados.

Por último, la conductora antes de saber los resultados, mencionó que estaba muy segura de no padecer Covid-19, pues aseguró que sólo era una infección en la garganta y que no le convenía contagiarse pues tiene un evento programado en 15 días, pese a ello y con prueba en mano, confirmó que dio positivo y ahora tendrá que estar en casa respetando la cuarentena.