Personal de salud del HNP se va a paro laboral por falta de pagos

Ante la falta de pago por riesgo laboral, realizar sus tareas sin insumos y el incumplimiento de un aumento salarial, los trabajadores del Hospital del Niño Poblano (HNP) realizarán una falta colectiva desde las 8:00 horas el día de mañana para evidenciar su inconformidad ante las autoridades de dicho nosocomio.

A través de redes sociales, se difundió la imagen de una invitación que los trabajadores del HNP entregaron a sus compañeros en la cual, invitan a realizar una "Falta Colectiva" este lunes 15 de septiembre, en donde mencionan sus inconformidades, pues también están laborando únicamente con el 40 por ciento de su personal en medio de la pandemia por el COVID-19.

Entre los puntos plasmados en estos volantes, los empleados de este nosocomio señalaron que se han estado violando sus derechos como trabajador desde el inicio de esta pandemia.

"A todo el personal que labora en el Hospital para el Niño Poblano y esté harto de sigan violando sus derechos como trabajador se les invita a llevar a cabo una falta colectiva este 15 de septiembre" señaló el volante.

Los motivos además de la falta de personal en el nosocomio también son la falta de insumos, actividades que realizan y no les corresponden, el no pagarles por riesgo laboral, horas extras sin pago etc.

Por último, se planea que este paro de actividades iniciará a partir de las 8 de la mañana del día lunes 15 de septiembre, donde los trabajadores no asistirán a laborar como forma de protesta.