Regidores del G5 exigen a Claudia presentar pruebas de la corrupción de Beatriz Martínez

Los regidores del G5 solicitaron a la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco a presentar las pruebas sobre los actos de corrupción en los que acusa que participó Beatriz Martínez Carreño, ex secretaria de Desarrollo Urbano y Sutentabilidad, pues de no hacerlo sus acusaciones solo serán palabrerías mediáticas.

En rueda de prensa, la regidora Marta Ornelas Guerrero mencionó que esto pues solo se vuelve un linchamiento político en contra de la ex funcionaria, tal como sucedió con las acusaciones sobre los sobornos en los que participaron los regidores.

“Este linchamiento mediática que ha habido en contra la ex secretaria de Desarrollo Urbano, se deben presentar las pruebas, pasó con nosotros, que cuando se le pegue a la presidenta que haga unas averiguaciones de gobiernos anteriores, ella comenta que no habrá linchamiento político, yo quiero decir que esto solo pasa en contra de la gente que no colabora con ella”, dijo.