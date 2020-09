Exigen a Claudia entregar denuncias vs actos de corrupción en la SDUS

Los regidores Edson Cortés Contreras, Marta Ornelas Guerrero y Rosa Márquez Cabrera, exigieron a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco dar a conocer las denuncias sobre los actos de corrupción en los que presuntamente participó Beatriz Martínez Carreño, al mismo tiempo solicitaron una auditoría en la Secretaría de Gobernación e Infraestructura y Servicios Públicos, donde también se han presentado denuncias sobre actos de corrupción.

En rueda de prensa, Cortés Contreras mencionó que los regidores han recibido denuncias por parte de los ambulantes, quienes continúan acusando que gente de la Segom les sigue cobrando por permitirles situarse en el Centro Histórico.

El morenista comentó que prueba de ello son las acusaciones que realizó una comerciante que fue atacada el jueves pasado junto con un menor por personal de Vía Pública, quienes al buscar decomisar su puesto de cubrebocas, golpearon en la cara al niño.

Asimismo, señaló las denuncias que realizó el Colegio de Arquitectos del Valle de Puebla (Cavapac) en contra de Román Romano, las cuales no han generado que la alcaldesa solicite una investigación dentro de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, como lo hizo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.

“No quiere ordenar, ni empadronar al grueso de ambulantes que se encuentra en las calles de la 6 a la 18 Poniente, son intocables, lo hemos estado señalando porque tenemos acercamiento con locatarios de la vía pública y ellos no tienen derechos de tolerancia, porque a alguien le están pagando su uso de suelo y es un tema de corrupción”, dijo

En su participación, su homóloga, Marta Ornelas Guerrero, solicitó que, ante estos casos, la Contraloría municipal dé a conocer los actos de corrupción que se han generado al momento, así como en los que participó la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Beatriz Martínez Carreño, con el fin de que justifique el linchamiento mediático que Rivera Vivanco ha realizado en su contra.

“Este linchamiento mediático que ha habido en contra la ex secretaria de Desarrollo Urbano es por lo que se deben presentar las pruebas; pasó con nosotros, (…) ella comenta que no habrá linchamiento político, yo quiero decir que esto sólo pasa en contra de la gente que no colabora con ella”, dijo.