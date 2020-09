Claudia se victimiza: a la corrupción se le gana en lo legal (VIDEO)

La presidenta Municipal Claudia Rivera Vivanco aseguró que su gobierno continúa combatiendo la corrupción, pese a que ha sido atacada por realizar dicha acción de manera política y mediática, “se equivocaron de enemigo”.

A través de redes sociales, Rivera Vivanco aseguró que por ello recurrirá a las instancias legales quienes determinarán la sanciones por aquellas denuncias sobre actos de corrupción que se generen dentro de su gobierno.

“Lo subrayo claramente, para quienes se equivocan de enemigo, no protegemos a nadie y no perseguimos a nadie nuestra responsabilidad es gobernar, que sirvan las instancias legales correspondientes para formalizar denuncias y acusaciones. A la corrupción se le gana en el terreno de lo legal no en el mediático ni en el político estoy aquí para trabajar por la ciudadanía no por la popularidad política”, dijo.

Cabe recordar que la alcaldesa destituyó a Beatriz Martínez Carreño por realizar presuntamente actos de corrupción dentro de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, actos que aún no han sido comprobados.