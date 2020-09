Dejan solo a Don Lalo: nadie acude a CU para regalarle despensas (FOTOS Y VIDEO)

Luego de que los poblanos ayudaron a don Lalo al inicio de la pandemia otorgándole despensa, ahora está en el olvido, pues al no haber clases presenciales en la BUAP, se quedó con todas sus portacredenciales, por ello vuelve a solicitar el apoyo de todos y sobrellevar este periodo de contingencia.

Fue el pasado 23 de abril que cientos de poblanos acudieron a apoyar a Eduardo Barbosa, mejor conocido como Don Lalo quien cuenta con 85 años de edad, pues al inicio de la pandemia se le regaló despensa, misma que ya no sabía cómo llevársela hasta su natal Ocotlán en Tlaxcala por ser bastante.

Ante ello, en entrevista con CAMBIO, este día don Lalo nos confesó que al ser mucha despensa la regaló con sus amigos vecinos y hasta le alcanzó para poder ayudar a una casa hogar, pues él vive solo.

"Solo estoy esperando a que me digan si seguiré viniendo porque pues tengo que trabajar, estoy aquí por eso, tengo que vender mis portacredenciales sino ¿cómo sobrevivo? (...) la despensa era mucha para mí solo, la regalé a mis amigos y a una casa hogar, yo me quedé con algo también pero pues ya se acabó, y por este medio les agradezco a todos los que ese día me ayudaron, les estoy muy agradecido por ser tan buenos conmigo" relató don Lalo.

Ante ello, ahora que no habrá clases presenciales en la BUAP hasta el siguiente año, a don Lalo le afectará el que no haya presencia de alumnos, pues se quedará con sus portacredenciales que son su único medio para subsistir en esta pandemia.

Por último, don Lalo vuelve a pedir la ayuda de todos los poblanos para apoyarlo con la compra de sus tradicionales portacredenciales que sólo cuestan 35 pesos, estará hasta las 14:00 horas de este día.