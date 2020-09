Comentarios misóginos de Claudia por decir que me utilizan: Yasmín

Tras la declaración de Claudia Rivera Vivanco en el sentido de que la denuncia que interpuso Yasmín Flores Hernández es un ataque del sistema patriarcal, la ex funcionaria del Ayuntamiento censuró a la morenista por emitir dicho comentario, calificando a la presidenta de misógina.

En entrevista con CAMBIO, Flores Hernández criticó las declaraciones de la presidenta municipal, al decir que no entiende “cómo se pueden decir defensoras de las mujeres cuando son las primeras que te agreden, ayer escuchaba la declaración de que estaba siendo utilizada; a ver, no, yo no milito en un partido político, soy una ciudadana”.

Por ello, exhortó a la alcaldesa a presentar las pruebas donde se le vea platicando con actores políticos que no pertenezcan a Morena, por lo que consideró lamentable las declaraciones de la presidenta municipal.

“A mí que me digan quién, nadie se me ha acercado, nadie, sólo los medios de comunicación se me han acercado, es lamentable porque creo que las mujeres tenemos la capacidad de denunciar los actos que violan nuestros derechos, no necesitamos que nos utilicen, tenemos la capacidad de levantar la voz cuando violentan nuestros derechos humanos”, comentó.

Para finalizar, mencionó que este trato de violencia lo recibe todo aquel personal que va en contra de los ideales de Claudia Rivera Vivanco, inclusive, acusó a la coordinadora general de Comunicación Social, Magaly Herrera López, de haber realizado violencia en su contra.

El domingo pasado, Rivera Vivanco aseveró que la denuncia por violencia política de género que le interpusieron, se trata de un golpeteo en su contra, además de acusar al sistema machista de usar a mujeres para ejecutar esos ataques.