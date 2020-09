Restaurantes poblanos que ofrecieron Noche Mexicana registraron ventas no mayores al 20 por ciento

Al menos los 180 restaurantes que ofrecieron su "Noche Mexicana" únicamente registraron ventas no mayores al 20 por ciento a comparación del año pasado, además de que algunos negocios de este sector tuvieron que cerrar antes de la una de la mañana al no tener suficientes comensales, por lo que algunos tuvieron que cancelar de último momento grupos musicales y mariachi, lamentó Olga Méndez Juárez, presidenta de la CANIRAC.

La esperanza que tenían los restauranteros para poder repuntar sus ventas en la noche del Grito de Independencia, luego de venir de un cierre obligado por más de 5 meses debido a la pandemia solo quedó en palabras, pues a comparación del año pasado, sólo registraron ventas no mayores al 20 por ciento.

En entrevista con CAMBIO, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), lamentó que esta fecha que era en años anteriores fuerte para su sector, no pudiera tener en este 2020 buenos ingresos, pues debido a la pandemia no tuvieron gran afluencia en sus inmuebles por lo que quedaron muchas reservaciones al aire.

"Al no tener muchas reservaciones muchos restaurantes cerraron temprano, el cierre de calles también hizo que se complicara el acceso a los negocios y muchos restaurantes que pensaban tener su Noche Mexicana pues a la mera hora tuvieron que cancelar la música como grupos o mariachi porque no tenían gran número de reservaciones o también, hubo algunas que ni sí quiera llegaron los clientes, la expectativa fue mucha pero no llegamos ni siquiera a un 20 por ciento comparado con septiembre del año pasado" lamentó Méndez Juárez.

A su vez, la empresaria mencionó que el día de ayer Protección Civil Municipal estuvo recorriendo varios restaurantes con el fin de realizar operativos para verificar que los inmuebles estuvieran respetando los protocolos de sanidad, el aforo permitido y que también, cerraran en el horario pactado, pese a ello, los elementos municipales les pidieron a los restauranteros de los portales del Centro Histórico que guardaran sus mesas pese al decreto que emitió el gobernador en donde permitió el cierre hasta la una de la mañana.

"Vimos ahí la amenaza cumplida de las autoridades al hacer operativos, estuvieron en varios corredores como la 43 Poniente, en el Centro Histórico, la Paz, la Juárez y bueno, siempre he dicho que no tenemos piso parejo porque hubo ayer instalación de ambulantes, nadie los vigila y nadie les hizo nada (...) al tener el horario extendido se suponía que los negocios podían tener sus mesas afuera, pero no fue así, no se pudo tener una recuperación, sé que vendrán mejores tiempos" refirió la presidenta de CANIRAC.

Ante el panorama desolador, la empresaria comentó que algunos restaurantes tuvieron que cancelar grupos musicales y mariachi al no tener buena cantidad de reservaciones, además de que las pocas realizadas algunos clientes ni siquiera llegaron.

Por último, Méndez Juárez consideró que se espera que el gobierno del estado mediante la Secretaría de Economía les pueda conceder la ampliación de horario de cierre hasta las 23:00 horas de lunes a, sábado, así como la apertura de comercios los días domingo con el fin de apoyar a la recuperación económica de sus agremiados