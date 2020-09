Nepotismo total: cuñado de Claudia brinca a ser subdirector del IMAC y es profe de inglés

En el Ayuntamiento de Puebla hay nepotismo, acusó la regidora de Morena, Marta Ornelas Guerrero, pues el esposo de la hermana de la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, Jonathan Sánchez Lara, ascendió de coordinador a subdirector de Desarrollo y Cultural del IMAC.

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), desde julio del presente año, el cónyuge de la presidenta del Patronato Sistema DIF Municipal, Mayte Rivera Vivanco, tiene el cargo como coordinador de Promoción Cultural de la Subdirección de Desarrollo Artístico y Cultural.

Sin embargo, el pasado 15 de septiembre, en Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Arte y Cultura, se dio conocer que el cuñado de la alcaldesa sería designado como subdirector.

En el escrito en poder de CAMBIO, se establece en el apartado sexto “Lectura, discusión y aprobación de la propuesta que presenta el Director General del instituto, por el que solicita se nombre al C. Luis Jonathan Sánchez Lara, como Subdirector de Desarrollo y Cultural del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla”.

Gana 24 mil pesos mensuales

En la consulta realizada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se detalla que Jonathan Sánchez percibe un ingreso mensual bruto de 24 mil 526.53 pesos. El sueldo neto es de 20 mil pesos mensuales como coordinador de Promoción Cultural de la Subdirección de Desarrollo Artístico y Cultural.

Licenciado en Idiomas, sin experiencia en el IMAC

Jonathan Sánchez Lara, cuñado de la edil morenista, estudió idiomas en el Instituto Angloamericano de Puebla y se tituló en 2017, de acuerdo a una consulta realizada en la plataforma Registro Nacional de Profesionistas.

En su currículum en poder de CAMBIO, el esposo de la presidenta del Sistema DIF Municipal presumió que entró a laborar desde el año 2019 al gobierno municipal como coordinador de Promoción de Cultura del IMAC, sin embargo, de acuerdo con PNT, no hay registro del cargo mencionado en dicho año.

El funcionario es licenciado en Idiomas, trabajó como maestro de inglés del nivel primaria y secundaria, así como en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), donde se encargó del manejo de recursos para el programa Prospera y Adultos Mayores, y en Sedesol laboró como personal de atención y seguimiento en campo para cuatro mil familias beneficiadas del programa Oportunidades.

Por ello, la regidora presidenta de la comisión de Arte y Cultura, Marta Ornelas Guerrero, mencionó que no cuenta con la experiencia para realizar las labores de dirigir dicha subdirección, en la cual se necesita a alguien experto en materia de Arte y Cultura.

Acusa Ornelas de nepotismo

Ante esto, la regidora Ornelas Guerrero acusó de nepotismo al gobierno municipal por contratar al esposo de la presidenta del patronato DIF Municipal sin antes discutirlo ante la Junta de Gobierno del IMAC.

“Eso no pasa por Cabildo, ni se aprueba en la Junta del Gobierno, sólo nos avisaron que iban hacer el cambio, veamos el nepotismo, hay mucha gente que busca laborar y se elige precisamente a él, no digo que no sea capaz, pero no es la persona adecuada, (…) se hubiera realizado una terna ante la Junta de Gobierno y de ahí elegir al adecuado, no sé quién tomó la decisión, pero al parecer ya se encuentra trabajando”.

Exhortó a la presidenta municipal, Rivera Vivanco, a eliminar los casos de nepotismo que se encuentren dentro del Ayuntamiento, pues es una práctica ilícita que la Cuarta Transformación prometió eliminar.

Por otro lado, Ornelas Guerrero mencionó que el tesorero municipal aprobó otorgarle una ampliación presupuestal al IMAC de 420 mil pesos para repartirle a los 140 artistas urbanos que se ubican en el padrón del organismo, un apoyo económico de tres mil pesos.