Opacidad de funcionarios claudistas: Covián, Glockner y Herrera no han presentado 3de3

A cuatro meses de que la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco nombró como secretario de Movilidad a Eduardo Covián Carrizales; a Enrique Glockner Corte como titular de la Secretaría de Bienestar y a Magaly Herrera López como coordinadora general de Comunicación Social, dichos funcionarios aún no han hecho pública su declaración patrimonial de intereses y pagos de impuesto.

Y es que dentro de la página de gobierno abierto del municipio de Puebla, las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos que conforman el gabinete municipal no ha sido actualizado desde el año 2019, por lo que aún siguen públicas las 3de3 de las ex secretarias Alejandra Rubio Acle y Beatriz Martínez Carreño, quienes fueron despedidas por presuntos actos de corrupción; David Riverrol, ex contralor municipal; Eduardo Peniche García, anterior secretario de Economía; Marcela Ibarra Mateos, ex titular de la Secretaría de Bienestar; Rafael Quiroz Corona, quien figuró como coordinador de Comunicación Social, y de la ex gerente del Centro Histórico, Lilia Martínez.

Asimismo, se puede observar que el salario bruto que percibe la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco aún es de 117 mil 658 pesos con 44 centavos, el cual informó en 2019, sin embargo, se desconoce si en la actualidad tuvo un aumento o una reducción.

Funcionarios que no han presentado su 3 de3 en 2020

La coordinadora de Comunicación Social, Magaly Herrera López, que en cuatro meses ya ejerció cerca de dos millones de pesos para Monitoreo de Medios, es una de las funcionarias que aún no ha presentado su declaración patrimonial, pese a que en mayo relevó a Rafael Quiroz.

En ese mismo mes, la presidenta Claudia Rivera Vivanco ratificó al ex regidor Eduardo Covián Carrizales como secretario de Movilidad tras la salida de Rubio Acle y nombró titular de Bienestar a Glockner Corte; así como a Gustavo Ariza Salvatore de la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, quienes de igual manera no han otorgado su 3de3 ante el Ayuntamiento.

A estos funcionarios se suman sus compañeros José María Sánchez Carmona, contralor Municipal, quien sustituyó a David Riveroll en enero, y Carmen Mireya Calderón González, que en febrero relevó a Eduardo Peniche García.

León Matamoros desde 2019 no ha otorgado su declaracion

A pesar de que la historiadora Graciela León Matamoros pasó de ser la gerente de Centro Histórico y Patrimonio, cargo que ocupó desde 2019, a la actual secretaria de Bienestar y desarrollo Urbano, sustituyendo a Beatriz Martínez Carreño, no ha presentado su declaración patrimonial de intereses y pagos de impuesto, a más de un año de haber ingresado al gobierno municipal.