Empresa encargada de seguridad de Parque Puebla protegió a ladrones de joyería

La secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), Lourdes Rosales Martínez, acusó a la empresa encargada de la seguridad de la plaza Comercial Parque Puebla de proteger a los ladrones de la joyería Cristal, pues su dependencia detuvo a un implicado al que no se le levantaron cargos por falta de denuncias.

En entrevista con Informativo 102.1, la funcionaria pública mencionó que esto se debe a que la empresa no quiso proceder en contra del detenido.

“En el centro comercial es un caso específico, tienen seguridad privada y lo que fue más grave es que la empresa no quiso proceder, hay ciudadanos que son víctimas de un delito y que desafortunadamente no quieren dar paso a esta tramitología, no teníamos un detenido y no quiso proceder”, dijo.

El martes pasado en el centro comercial Parque Puebla, sobre Calzada Ignacio Zaragoza, al menos seis sujetos a mano armada ingresaron alrededor de las 17:00 horas, gritaron que se trataba de un asalto y rompieron los cristales de los exhibidores para enseguida apoderarse de diversa mercancía, como relojes de marca, así como de diversos tipos de joyería.

Con el motín en las manos y al momento de escapar, los sujetos accionaron en dos ocasiones sus armas de fuego y huyeron en una camioneta Ford tipo Windstar, de color verde, placas TZU8251 de Puebla.