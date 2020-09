Pandemia ha dejado a 800 trabajadores de restaurantes sin empleo: Aprepsac

Alrededor de 30 restaurantes afiliados a la Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicios A.C (APREPSAC) están en riesgo de cerrar de manera definitiva, al igual de que se han perdido un total de 800 empleos ante la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19, así lo señaló su presidente, Arturo Delgado Martínez.

Esta mañana en rueda de prensa, el presidente de APREPSAC, lamentó que de sus 350 restaurantes agremiados, alrededor de 30 de ellos corren el riesgo de cerrar de manera definitiva como algunas sucursales de La Choza del Pescador, Sanborns, Mi Ciudad ubicado en la isla Angelópolis entre otros establecimientos.

En este sentido, Delgado Martínez en compañía de Felipe Mendoza director de APREPSAC, señalaron que dichos restaurantes no han regresado a la Nueva Normalidad por lo que hasta la fecha no saben si regresarán a reabrir sus establecimientos por la falta de liquidez o esperarán a que algún inversionista llegue a comprar los inmuebles para poder rescatarlos bajo otro nombre o giro comercial.

"Hemos tenido registro de muy bajas ventas que van por un 16 por ciento, varios empleos perdidos por la incertidumbre con algunos restaurantes que ahorita se me vienen a la mente como Mi Veracruz es Bello, chimichurri, Sanborns, hay otros que cambiaron de propietario porque se pusieron en venta, otros no saben si van o no van a reabrir como Mi Ciudad de la Isla, están esperando que pasará porque la economía está muy frágil" lamentó Felipe Mendoza.

De igual forma, Felipe Mendoza mencionó que al momento se han perdido también 800 empleos directos e indirectos de los restaurantes afiliados a la APREPSAC, además de que mencionó que durante la Noche Mexicana celebrada la semana pasada no pudieron repuntar sus ventas debido a que sus agremiados por la falta de clientes cerraron alrededor de las 19 o 20:00 horas, a pesar de que el gobierno del estado había otorgado el permiso de cerrar hasta la 1:00 del siguiente día.

Por último, los empresarios señalaron que el tiempo de recuperación económica para poder tener el mismo registro de ventas a comparación de otros años tardará entre 2 o hasta 5 años, ya que, a pesar de que vienen temporadas importantes como el día de Muertos o navidad, no podrán tener un buen repunte ni la misma solvencia económica, pues mencionaron que las ganancias económicas que se han ido generando en esta reactivación económica son para pagar las deudas atrasadas.