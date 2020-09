Serán integrados cobros por apertura de auto cinemas en Ley de Ingresos 2021: Tesorero Municipal (VIDEO)

El tesorero Municipal, Armando Morales Aparicio informó que serán integrados 70 conceptos nuevos a la Ley de Ingresos del 2021, tal es el caso del cobro por apertura de auto cinemas con el fin de coadyuvar con los comerciantes durante la pandemia por el Covid-19.

En entrevista con CAMBIO el funcionario detalló que esto se debe a un tema de certeza jurídica y no de recaudación, ya que el Ayuntamiento de Puebla busca apoyar a los negocios que hayan cambiado su giro debido a la pandemia por el Covid-19.

Asimismo, descartó que la Ley de Ingreso tenga un aumento económico, ya que solo tendrá el ajuste infraccionaría que será de un 3.8 a 4 por ciento de acuerdo con la federación.

“Fíjate que el ultimo corte que traíamos son más de 70 conceptos que no estaban considerados dentro de la ley de ingresos, aquí tenemos que darle certeza jurídica a la ciudadanía, hay casos en los que algunos comercios han tenido que hacer modificaciones en sus giros casos como el auto cinema, anteriormente un auto cinema no era un giro considerado, estamos viendo que esos giros no es un tema recaudatorio si no dé certeza jurídico”, dijo