Muere otro guerrero del ISSSTEP, ahora se nos fue el anestesiólogo Francisco

Esta tarde, el Centro de Enfermedades Respiratorias del ISSSTEP, anunció la muerte de uno de sus trabajadores de dicho nosocomio, tratándose del anestesiólogo Francisco Jonathan Cruz Velasco en este periodo de contingencia sanitaria, por lo que dicho nosocomio registró otra baja en su ejército de batas blancas.

Fue por medio de redes sociales que se dio a conocer la muerte del anestesiólogo Cruz Velasco, ya que, falleció el día de hoy por la mañana por lo que el ISSSTEP envió condolencias a sus familiares y lamentó este suceso dado entre su personal del sector salud.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero y amigo Dr. Francisco Jonathan Cruz Velasco, anestesiólogo del Centro de Enfermedades Respiratorias, descanse en paz" mencionó la cuenta de Twitter del nosocomio.

Ante ello, las condolencias y muestras de afecto se comenzaron a notar e inclusive la ex directora del ISSSTEP Karen Berlanga mandó condolencias a los seres queridos del médico por esta sensible baja del Centro de Enfermedades Respiratorias.

Por último, no se ha precisado de que murió el doctor Francisco Jonathan Cruz Velasco, sin embargo, no se descarta la posibilidad de que se trate de que haya fallecido por COVID-19, pese a ello hasta el momento no se conoce desde hace cuanto tiempo estuvo internado o contrajo dicha enfermedad.