Estoy a disposición de la Fiscalía para resolver caso Chalchihuapan: Víctor Carrancá

Víctor Carrancá Bourget, ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla ahora Fiscalía General del Estado, dijo estar dispuesto a realizar cualquier aclaración respecto de las hipótesis, lineas de investigación y diligencias, para que se haga una investigación en su contra por la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, asesinado el 9 de julio del 2014 en durante el desalojo en Chalchihuapan.

“ En relación con lo que se ha difundido y la denuncia presentada por la Sra. Elia Tamayo, estoy a disposición de la @FiscaliaPuebla para realizar cualquier aclaración respecto de las hipótesis, lineas de investigación y diligencias desahogadas en la investigación de los hechos”, escribió el ex procurador.

Esto después, de que la señora Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tlehuatle, asesinado tras ser lesionado con una bala de goma el pasado 9 de julio del 2014, presentó este lunes 21 de septiembre, una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del ex procurador de justicia, Víctor Carranca Bourguet; el ex secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas; el ex jefe de oficina del Gobierno del Estado, Juan Pablo Piña, y contra quien resulte responsable, por omisiones en el operativo de Chalchihuapan en 2014.

Cabe señalar que el, gobierno de Puebla reveló que hubo manipulación en los reportes de la autopsia del menor José Luis Tehuatle Tamayo, así como de falsificación de pruebas sobre el caso Chalchihuapan, por lo cual los ex morenovallistas responsables deberán responder ante la justicia; a la par, el mandatario Miguel Barbosa aplaudió la decisión de Elia Tamayo de haber denunciado ante la FGE a los ex funcionarios panistas por este hecho.