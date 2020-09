Confirma ISSSTEP que anestesiólogo Francisco Cruz murió por covid

Confirman que el anestesiólogo del ISSSTEP Francisco Jonathan Cruz Velasco falleció por COVID-19 en cumplimiento de su deber dentro del Centro de Enfermedades Respiratorias el pasado martes.

Fue por medio de la cuenta de Facebook "Desde las bases IMSS" que se confirmó la muerte por Coronavirus del anestesiólogo Cruz Velasco por lo que sus compañeros del sector salud de diferentes hospitales enviaron condolencias a sus familiares y a su vez hicieron un llamado a la población para que no dejen de utilizar cubrebocas.

"Que tristeza me da ver que se va gente tan joven, y que la gente no entienda el sacrificio que hacen los trabajadores de la salud, esto no tiene límite de edad. descanse en paz", lamentó una trabajadora del sector salud.

Fue el día de ayer que el ISSSTEP, dio a conocer a través de su cuenta oficial la muerte del anestesiólogo, sin embargo, no precisó que haya sido por Coronavirus siendo hasta el día de hoy que se diera a conocer el motivo de su deceso.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero y amigo Dr. Francisco Jonathan Cruz Velasco, anestesiólogo del Centro de Enfermedades Respiratorias, descanse en paz" mencionó la cuenta de Twitter del nosocomio.