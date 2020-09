Cese de inspectores fue por relación con los ambulantes, no por moches: Segom (VIDEO)

“La información que se publicó sobre un soborno no es concluyente, no hay datos que reflejen de ninguna manera que se recibió un soborno, la baja anunciada por Segom es por el relajamiento en la disciplina en las funciones de vigilancia”, dijo el funcionario

El secretario de Gobernación municipal, René Sánchez Galindo, indicó que despidió a tres inspectores de su dependencia por “entablar una relación” con los ambulantes del Centro Histórico, mas no por recibir ‘moches’, esto tras la publicación realizada por CAMBIO.

En entrevista, Sánchez Galindo mencionó que los trabajadores que han sido removidos de su cargo pertenecen al área de Vigilancia y Supervisión del Comercio en la Vía Pública, quienes no pueden entablar cualquier tipo de relación con los comerciantes.

Además, señaló que ya iniciaron los procesos para despedir a los tres empleados involucrados, pues aseguró que uno de ellos tiene una base en el Ayuntamiento, por lo que el procedimiento para su destitución es diferente al de los otros dos, ya que tiene que recibir un citatorio y llevará un representante antes de que se pueda dar de baja definitivamente.

“La información que se publicó sobre un soborno no es concluyente, no hay datos que reflejen de ninguna manera que se recibió un soborno, la baja anunciada por Segom es por el relajamiento en la disciplina en las funciones de vigilancia en un área y porque no tienen competencia de entablar una relación en ese departamento; hay áreas y direcciones que pueden entablar dialogo”, refirió.

El pasado domingo, CAMBIO documentó la manera en que un comerciante se acercó a un vehículo de la Secretaría de Gobernación municipal cuando circulaba por la 10 Poniente y le dio un ‘moche’ al conductor, mientras saludaba a los integrantes de la cuadrilla que se encontraban en la camioneta con normalidad.

Posteriormente, el Ayuntamiento emitió un documento en el que hizo oficial la destitución de estos empleados, mencionando que todos causarían baja de la dependencia, y aunque no todos recibieron el supuesto soborno, se iba a castigar a los demás por no reportar el hecho a los superiores.