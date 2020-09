Antes de criticar, que Sánchez Galindo limpie su cochinero en la Segom: Biestro

El coordinador de la bancada morenista señaló que las críticas del claudista sólo se trataban de un tema político y recordó que el Congreso trabaja en el tema del agua pero no ha sido fácil avanzar

El diputado Gabriel Biestro Medinilla señaló que René Sánchez Galindo debería de poner más atención y enfocarse en solucionar los problemas que viene arrastrando su gestión desde hace dos años, como el ambulantaje o la corrupción en su dependencia, en lugar de criticar la complejidad de la remunicipalización del agua en Puebla.

Ayer por la mañana, el secretario de Gobernación municipal, René Sánchez Galindo, instó al Congreso del Estado a remunicipalizar el agua ya que era un compromiso de campaña; ante esto, el diputado Gabriel Biestro Medinilla criticó su gestión al frente de la dependencia municipal, en entrevista para CAMBIO.

En ese sentido, el coordinador de la bancada morenista señaló que en caso de tener conocimiento de la concesión creada por los morenovallistas, René Sánchez sabría que el proceso sería difícil de conseguir, pero el Legislativo estatal continúa trabajando para lograr conseguir una de sus principales promesas de campaña; además, refirió que las críticas del claudista sólo se trataban de un tema político.

“Yo considero que para hablar con tanta certidumbre de eso es porque conocen el convenio y si conocen el convenio, quiere decir que están pues nada más hablando de manera política, y si no lo conocen, pues los invito a que lo lean; nosotros siempre dijimos que íbamos a echar abajo eso, efectivamente el convenio era secreto y ahora es público para que vean que no es nada fácil, pero que no hemos dejado de trabajar en eso”, destacó Biestro Medinilla.

El presidente de la Jugocopo aprovechó para solicitar al secretario de Gobernación atender y resolver los problemas que desde hace dos años no ha solucionado, como lo son el ambulantaje y su invasión en el Centro Histórico y los casos de corrupción en los que se han visto envueltos el personal de Vía Pública.

“También nosotros estamos apurándolos a los temas que no han podido resolver desde hace dos años, como el ambulantaje, el de la corrupción al interior del municipio, muchas otras cosas como los baches y demás que no han logrado atender, a lo mejor que no estén desviando la atención en temas tan importantes”, sentenció Gabriel Biestro.