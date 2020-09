En medio de zafarrancho, Gonzalo Juárez logra reelección hasta el 2024 (FOTOS)

Al momento que se estaba llevando a cabo la asamblea del sindicato para votar sobre la reelección , un grupo de aproximadamente 40 personas sindicalizadas afines al ex líder, Israel Pacheco Benítez, se dieron cita en el Hotel Presidente Intercontinental para impulsar un grupo de choque

En medio de un ‘zafarrancho’ que ocasionó un conato de bronca, además de acusaciones por ilegalidad en la asamblea, Gonzalo Juárez Méndez consiguió su reelección con mil 118 votos, por lo que estará al frente del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla “Licenciado Benito Juárez” por tres años más.

De acuerdo con el conteo final de la comisión de reelección, mil 543 trabajadores ejercieron su voto, de los cuales el 72 por ciento fue para elegir por segundo periodo consecutivo a Juárez Méndez, ya que apenas se registraron siete votos en contra, así como 18 nulos y 422 personas cancelaron el sufragio.

Con lo anterior, el Sindicato Benito Juárez seguirá siendo presidido por Gonzalo Juárez Méndez, ya que una vez que termine la presente gestión en octubre de 2021, dará comienzo la que fue votada este fin de semana y tendrá una duración de tres años más, por lo que concluirá hasta octubre de 2024.

El zafarrancho en la contienda electoral

El pasado viernes, al momento que se estaba llevando a cabo la asamblea del sindicato para votar sobre la reelección, un grupo de aproximadamente 40 personas sindicalizadas afines al ex líder, Israel Pacheco Benítez, se dieron cita en el Hotel Presidente Intercontinental para denunciar que la asamblea de reelección era ilegal, pues no habían avisado a todos los trabajadores, además de que no los dejaban ingresar al inmueble para votar.

En su afán por querer ejercer su voto, los simpatizantes de Pacheco Benítez comenzaron a empujar a los trabajadores que permanecían haciendo guardia en la entrada del inmueble ya referido, por lo que inició una trifulca, misma que no pasó a mayores pero fue necesario que arribaran elementos de la Policía Municipal y Estatal para evitar cualquier otro altercado.

El grupo opositor permaneció en el inmueble hasta que salieron del recinto los notarios que dieron fe a las elecciones. Cada que salía un contingente de personas buscaban acercarse a los vehículos para intentar evitar que se llevaran las actas de las votaciones, pero no tuvieron éxito y se disiparon antes de que se dieran a conocer los resultados de la contienda electoral.