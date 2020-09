¡No seas gandalla Claudia! El Palacio Municipal no es tu casa, es de los poblanos: regidora

La regidora Carolina Morales García le exhortó a la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco a trabajar para atender las demandas ciudadana como lo es reparar las vialidades y tapar los baches y dejar de polarizar un tema como el aborto, pues “el Palacio Municipal es la casa de los poblanos, no es su casa”.

En entrevista, Morales García mencionó que la alcaldesa continúa sesgando a la sociedad debido a las ideologías personales que manifiesta, cuñado debería preocuparse por atender las necesidades de la capital.

Por lo que le solicitó trabajar por la capital y dejar el tema del aborto para el poder legislativo.

“Evidentemente cada quien tiene una postura respecto al tema, cada quien tiene su ideología pero es un tema personal, desafortunadamente la presidenta sigue poniéndose la gorra de activista y no ha entendido que ella ya gobierno en una ciudad que una parte está a favor y otra que no, lo urgente es que ella se ponga a trabajar y que les dé a los poblanos lo que no hizo en dos años, los poblanos quieren obra, que se reparen los baches, que baje la inseguridad, esas son las prioridades de los poblanos y no meterse en temas políticos que le corresponden a los legisladores”, dijo

Esto se debe a que en el Palacio Municipal se colocó una lona en referencia al día de la Despenalización en el palco del inmueble.