Exige G5 a Claudia que presente pruebas sobre la extorsión: no ha denunciado nada

Los regidores del denominado G5 exhortaron a la presidenta Claudia Rivera Vivanco a presentar las pruebas de los actos de extorsión en que supuestamente incurrieron dos de sus integrantes a fin de aprobar el ‘guardadito’ de 500 millones de pesos para reactivar la economía en la capital, pues a un mes de las acusaciones, los miembros del Cabildo no han sido notificados por el delito en el que incurrieron.

En entrevista con CAMBIO, la regidora de Morena, Marta Ornelas Guerrero, mencionó que la acusación en contra de sus compañeros se debe a que la alcaldesa quiere evitar que continúen criticando los proyectos que se van ejecutando en la capital.

“En el tema que habíamos sido extorsionadores no nos informan nada, ya casi dos meses y la presidenta no ha puesto las denuncias ni ha presentado las pruebas, pedimos las pruebas en Contraloría y nada, no presentan nada”, dijo.

Su homólogo José Luis Acosta comentó que las acusaciones solamente fueron una “cortina de humo” que buscaron ocultar las críticas por la reprogramación presupuestal de los 500 millones de pesos, de los cuales el 90 por ciento será destinado para obras.

“La presidenta comentó sobre los regidores que la quisieron extorsionar pero ya lo habíamos comentado, sólo fueron cortinas de humo, una mentira más y una simulación para cambiar los diferentes temas que abrió y que siguen afectando la honorabilidad de esta administración”, mencionó.

El pasado 13 de agosto la secretaria General del Ayuntamiento de Puebla, Liza Aceves López, insinuó que dos regidores del G5 solicitaron 3 millones de pesos para votar a favor del ‘guardadito’ de 500 millones de pesos de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, por lo que serían denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

G5 exigen pruebas de Violencia de Género

Ante las denuncias presentadas por los regidores claudistas sobre ejercer violencia política de género en contra de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, la regidora Ornelas Guerrero solicitó las pruebas donde ella y sus compañeros incurren en dicho actos. De no ser así, interpondrá una denuncia en contra de sus homólogos ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.