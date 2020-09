Claudia ser niega a transparentar opacidad en  gastos para COVID

La presidenta Claudia Rivera Vivanco evitó hablar sobre la reserva de información por cinco años acerca de los contratos y proveedores en insumos que contrató su gobierno para atender la pandemia Covid-19 y se escudó al mencionar que las acciones que ha realizado su administración se han generado conforme a la ley lo marca.

Esto luego de que el Comité de Transparencia informó que la información acerca de contratos que se hayan ejecutado para un programa del Ayuntamiento que busque afrontar la pandemia se podrá otorgar hasta el año 2025 bajo el pretexto de no entorpecer los procesos de vigilancia que realiza la Contraloría Municipal.

Al ser cuestionada sobre dicho tema, Rivera Vivanco evitó dar una postura y aseguró que el coordinador de Transparencia, Rodrigo Santiesteban será quien de mayores detalles acerca del acceso a la información.

“Todas las acciones están apegadas conforme a lo que la ley nos permite y obliga así lo hemos hecho y no seguiremos realizando, sobre algunos temas hay particularidades porque cada uno tiene sus características, hay situaciones con todo lo que se ha tenido que reacomodar ya que no estaban previstos, pro no solamente esta administración, si hubiera un detalle en particular le pido al director de Transparencia que de información es imprecisa esa información”, dijo.