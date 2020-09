Claudia miente, no ha presentado el proyecto de la 5 de Mayo: empresarios (VIDEO)

La presidenta Claudia Rivera Vivanco aseguró que ha sostenido 30 reuniones de trabajo con los líderes del sector comercial para detallarles los pormenores de la obra del mejoramiento urbano de la Calle 5 de Mayo, sin embargo, regidores y el Consejo de Comerciantes del Centro Histórico desmintieron a la alcaldesa municipal: “no nos ha mostrado el proyecto”.

En rueda de prensa, Rivera Vivanco afirmó que la empresa M&P Constructores ya cuenta con el proyecto ejecutivo de la obra que se va a realizar de la Avenida Reforma a la 18 Poniente sobre la Calle 5 de Mayo, por lo que los comerciantes ya cuentan con la información acerca de los trabajos que se van a realizar de octubre al 18 de enero del 2021.

“Se han realizado más de 30 mesas de trabajo con diferentes sectores, esta rueda de prensa es un instrumento más para dar a conocer las acciones, los cómos y los beneficios que sobre todo traen a la población”, dijo.

Por ello mencionó que quienes continúan criticando la falta de la información son los diversos actores políticos que buscan un beneficio propio, pues han sido constantes las ruedas de prensa donde se han dado los detalles de la obra.

Comerciantes y regidores desmienten a Rivera Vivanco

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala, desenmascaró el discurso de la presidenta, pues aseguró que desde que se anunció este proyecto no han realizado ninguna mesa de trabajo en donde se les presente el proyecto ejecutivo.

“No estamos en contra de cualquier mejora que pueda beneficiar a la ciudad, pero la presidenta no nos ha mostrado el proyecto ejecutivo, lo único que conocemos son unas presentaciones de Power Point con las imágenes de cómo quedará con las obras el corredor 5 de Mayo, (…) dice que se tuvieron las reuniones, bueno, que nos enseñe la minuta firmada de asistencia, seguimos sin conocer el proyecto ejecutivo”, mencionó.

Asimismo, denunció que la presidenta no los toma en cuenta para llevar a cabo obras que beneficien al comercio y al turismo, a pesar de que su gobierno se maneja por la bandera de “Ciudad Incluyente”, cuando son ellos quienes reactivarán la economía.

“La presidenta dice que su gobierno es incluyente pero no es así, incluso se firmó un documento para exigir este proyecto ejecutivo firmado por la Canirac, por la Asociación de Hoteles y Moteles, el presidente de la Canaco y por mí, hasta el momento no tenemos respuesta, no hay nada”, finalizó.

Por su parte, la regidora del PAN, Carolina Morales, le exhortó a Rivera Vivanco presentar el proyecto de la obra, pues al momento los miembros del Cabildo desconocen todo el programa de la reactivación económica que se ejecutará con el ‘guardadito’ de 500 millones de pesos.

“Nosotros como regidores también queremos ver el proyecto ejecutivo de la intervención del Centro Histórico, por lo que lo desconocemos, así como su proyecto de reactivación económica”, manifestó.