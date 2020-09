Claudia evita hablar de los candados de transparencia que puso a insumos COVID

La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, evitó hablar sobre la reserva de información por cinco años que realizó el comité de Transparencia sobre contratos y proveedores que otorgaron los insumos de los proyectos para beneficiar a la ciudadanía durante la pandemia COVID-19, al asegurar que todos los procesos se realizaron como lo establece la ley.

En entrevista, Rivera Vivanco mencionó que los procesos que se han generado en el Ayuntamiento se han evidenciado conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia.

Sin embargo, la morenista mencionó que existen otros procesos que se tuvieron que modificar debido a la contingencia por el COVID-19, los cuales detallará en los próximos días el coordinador de Transparencia municipal, Rodrigo Santiesteban.

“Todas las acciones están apegadas conforme a lo que la ley nos permite y obliga, así lo hemos hecho y lo seguiremos realizando, (…) sobre algunos temas hay particularidades porque cada uno tiene sus características, hay situaciones con todo lo que se ha tenido que reacomodar ya que no estaban previstos, pero no solamente se presentaron en esta administración, sino también en otros gobiernos como los estatales y el nacional, si hubiera un detalle en particular, le pido al director de Transparencia que dé información, es imprecisa esa información”, dijo.

Luego de que el comité de Transparencia dio a conocer que la información sobre los contratos y concursos de licitación que realizó el Ayuntamiento para programas COVID-19 fueron reservados por un periodo de cinco años.

Rivera Vivanco defiende lona proaborto: no es campaña

Por otro lado, la presidenta municipal defendió la lona que se colocó sobre el Palacio Municipal en referencia al Día de la Despenalización del Aborto, al asegurar que se instaló como muestra del respeto a los Derechos Humanos en cuanto a la libre decisión de las mujeres.

“Estamos sumados por supuesto a que no se criminalice, a que no se violente a ninguna persona y de manera muy particular a las mujeres por su derecho a decidir (…). Siempre como autoridad nos corresponde brindar todos los elementos que les permitan a aquellas que deciden por ellas mismas”.

Esto tras las críticas que recibió por parte de la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia y de la regidora Carolina Morales, quienes aseguraron que violó lo establecido en el Código Reglamentario Municipal (Coremun), por lo que le solicitaron mejor trabajar por las necesidades de los poblanos y no apoyar causas de otra índole.