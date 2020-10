Mayte reconoce que es investigada ante las acusaciones de corrupción

Mayte Rivera Vivanco, presidenta del Patronato del Sistema DIF Municipal, admitió que está siendo investigada por la adquisición y repartición de los paquetes alimenticios tanto por la contraloría Municipal como por la Auditoría Superior del Estado (ASE), además de que exigió que la ex funcionaria que evidenció en redes sociales la supuesta corrupción denuncie ante las autoridades correspondientes.

En entrevista, la hermana de la alcaldesa señaló que tendrá que ser la Auditoría Superior del Estado, así como la Contraloría municipal, las instancias que determinen si se presentó una anomalía en la entrega de las microdespensas, pues argumentó que todo lo referente al tema está transparentado en la Plataforma de Transparencia.

Además, fiel al estilo de la administración claudista, Mayte Rivera exhortó a Farayani Uribe, ex funcionaria que la denunció en redes sociales de malos manejos en los apoyos alimentarios, a presentar una denuncia formal para evitar que esta problemática se convierta en una situación mediática y pase a ser algo serio.

“Estamos en una revisión, aún no se cierra, estamos en ese proceso, las autoridades pertinentes darán la atención de todas las preguntas que nos han hecho. Hasta el momento yo me encuentro bastante tranquila y cada quien es libre de expresar lo que mejor le convenga, (…) lo que hago es invitarla y exhortarla (a Farayani Uribe) a que denuncie por los medios que convengan, para eso hay instituciones y no sólo mediatizar la situación”, refirió.

Asimismo, la titular del DIF Municipal mencionó que la entrega de los apoyos alimenticios continúa detenida por las revisiones al organismo, toda vez que se han podido entregar 27 mil 600 microdespensas, y sigue analizando si esta ayuda va a seguir entregándose, así como los lineamientos del mismo proyecto.

En días pasados, CAMBIO documentó la denuncia realizada en redes sociales por parte de Farayani Uribe, quien argumentó que estos apoyos no fueron entregados a personas que de verdad lo necesitan, además de que éstas se encuentran siendo desperdiciadas en el Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación del DIF (CMERI).

Además, en la edición del 29 de abril, esta casa editorial dio a conocer que las hermanas Rivera Vivanco estaban haciendo negocio con los apoyos alimentarios, pues los adquirieron 60 por ciento más caro que en un supermercado, lo que ocasionó que la ASE y la Contraloría iniciarán una investigación, frenando la entrega de nueve mil 400 microdespensas.