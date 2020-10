Canaco desenmascara a Claudia: sólo fue una reunión y sólo explicaron en Power Point

El empresario comentó que no se oponen a las obras de mejora, pero enfatizó que no es momento de realizarlas pues afectaría directamente a los comercios con las temporadas del Buen Fin, que durará 12 días, y las épocas decembrinas

El presidente de la Cámara de Comercio Servicio y Turismo de Puebla (Canaco), Marco Antonio Prósperi, desmintió a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco al señalar que no han tenido las 30 reuniones que aseguró su administración para explicarles las obras del corredor de la Calle 5 de Mayo.

En entrevista con CAMBIO, el presidente de la Canaco negó que se haya reunido con la alcaldesa de Puebla luego de que presumiera que tuvo dichas reuniones con los empresarios para tener el aval y realizar las obras de mejora en el corredor 5 de Mayo, por lo que Prósperi Calderón reveló que sólo se tuvo una reunión con el gabinete de la presidenta municipal y únicamente fue para mostrarle diapositivas en Power Point.

“Yo te puedo decir que como Cámara de Comercio sólo tuvimos una reunión con su gabinete por petición nuestra, los que estuvimos pidiéndola fuimos nosotros pero no fue para el proyecto ejecutivo. Tenemos una minuta de esta reunión, la alcaldesa señaló que tenía nuestro aval para las obras y no, nosotros desde un principio dijimos que no estábamos de acuerdo”, reprochó Prósperi Calderón.

Ante ello, Marco Antonio Prósperi mencionó que además del problema económico que le causará a los miles de comercios en el Centro Histórico, también está en vilo la ubicación de los vendedores ambulantes a pesar de que serán realizadas de 9 de la noche a 9 de la mañana, pues el empresario expresó que habrá secuelas en las calles.

“El tema del comercio informal es preocupante, ¿qué se hará con los ambulantes?, ¿dónde los van a ubicar? Dicen que no hay ambulantes ya, es falso, con las obras van a necesitan un lugar para instalarse, pobre gente (…) la alcaldesa empezó al revés, ni tiene permisos y ni nos pidió una opinión”, refirió.

En este sentido, el empresario comentó que no se oponen a las obras de mejora, pero enfatizó que no es momento de realizarlas pues afectaría directamente a los comercios con las temporadas del Buen Fin, que durará 12 días, y las épocas decembrinas, pues el proyecto iniciará el 22 de octubre y finalizará el 18 de enero.

“Es una locura, estamos de acuerdo en las obras pero ni nos han mostrado el cronograma, va a entrar drenaje, abrirán las calles, no va a tardar dos meses, no nos ha dado ni un informe sobre la licitación a la empresa que le dieron el proyecto, ahora vamos a depender de estas obras para nuestras ventas porque viene la temporada del Buen Fin y Navidad”, finalizó.