Ayuntamiento no ha tramitado permiso ni ha entregado el proyecto: Manrique

A 21 días de que arranque las obras de la Calle 5 de Mayo, la empresa M&P Constructores SA de CV no ha tramitado ninguno de los dos permisos ambientales que se necesitan ante la Secretaría del Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), de Beatríz Manrique Guevara. Tampoco el Ayuntamiento de Puebla ha entregado el proyecto ejecutivo o los planos de la obra polémica de Claudia Rivera Vivanco.

La secretaria de la Smadsot mencionó que es preocupante debido a que la administración claudista ya anunció la obra de la Calle 5 de Mayo pero aún no tiene los permisos correspondientes. En caso de que realice los trabajos y no tenga el aval de la dependencia, la construcción será sancionada o clausurada.

Las obras de remodelación de la Calle 5 de Mayo están previstas a iniciar el próximo 21 de octubre con una inversión que asciende a los 37 millones de pesos, así lo anunció el Ayuntamiento. Siendo la empresa M&P Constructores SA de CV responsable de los trabajos.

“Sí me parece una cuestión muy preocupante que ya anuncien el inicio de obra cuando ni siquiera hemos recibido ninguna solicitud hasta el día de ayer. No se han ingresado todavía ninguna de las dos solicitudes para recibir los permisos por parte del gobierno municipal o la empresa que será la que presente estos documentos, estaremos pendientes, pero a la fecha no hay nada, hasta donde sé no han empezado las obras, ayer mandé a revisar el tema”, comentó.

Necesitan dos permisos ambientales y no han entregado nada

A su vez la titular indicó que la empresa M&P Constructores SA de CV —que fue contratada por la administración Claudia Rivera Vivanco—, no ha hecho la solicitud y documentación correspondiente para hacerse acreedores a los dos permisos que necesitan de la Secretaría de Medio Ambiente.

Manrique comentó que en primera instancia es necesario presentar un informe del impacto ambiental que van a generar las obras y en segundo momento presentar un plan del manejo de residuos de las obras, por lo que sin estos dos permisos no podrían arrancar la construcción.

“Nosotros no conocemos el proyecto, lo único que sabemos es lo que se les ha presentado a ustedes los medios, a la secretaría no nos han entregado ni planos, ni cálculos ni proyectos, absolutamente nada. De acuerdo a las leyes estatales tienen que solicitar dos permisos, el que tiene que ver con su impacto ambiental, tienen que presentar su manifestación de impacto ambiental y su plan de manejo de residuos. Dependiendo del cálculo del daño que se genere se establece sanción, pero el gobernador instruyó para que apliquemos la ley parejo, tanto a públicos como privados”, declaró.

Son 21 días hábiles para dar los permisos y no tenemos el proyecto

Beatriz Manrique refirió que la ley les da un plazo de 21 días hábiles para analizar el proyecto en cuestión y con base en las solicitudes y documentación entregada, determinar si dan el permiso ambiental o no.

En este mismo tema, la secretaria destacó que su dependencia está avisando “a tiempo”, pues no quieren llegar a ejecutar la clausura, ya que ello causaría “molestias” a la ciudadanía pues implicaría la suspensión de actividades.

“Esto es previo al inicio de las obras, la ley nos marca 21 días hábiles para hacer el análisis y tomar la decisión, entonces si se inician las obras sin tener permisos autorizados se podrá proceder a una clausura, nosotros estamos avisando a tiempo que no queremos que esto suceda para evitarle molestias a las ciudadanías porque una clausura implica una suspensión de las acciones, no importa si la obra es federal, estatal o municipal la ley aplica para todos”, concluyó.

Hay que recordar que de momento la empresa constructora únicamente cuenta con el permiso otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien dio esta apertura al proyecto de remodelación al considerar que no perjudica el patrimonio cultural de la humanidad al que pertenece el primer cuadro de la ciudad.

Las obras de remodelación contemplan las vialidades de Avenida Reforma a la 18 Oriente, se espera que el proyecto concluya el próximo 18 de enero de 2021.