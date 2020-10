El que nada debe, nada teme, dice G5 y PAN a Claudia sobre comparecencia

Bajo el argumento de “el que nada debe, nada teme”, los regidores del G5 y la fracción panista solicitaron a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco acudir a comparecer ante la Comisión Inspectora del Congreso del Estado para esclarecer los malos manejos en la administración, sin embargo, el coordinador de regidores, Ángel Rivera, salió en su defensa señalando que no ha habido irregularidades en el mandato claudista, toda vez que ha sido la gestión más auditada.

En entrevista para CAMBIO, el cabildante morenista, Edson Cortés Contreras, mencionó que en su facultad de regidores el grupo G5 pedirá que se aclare la licitación directa por 70 millones para realizar barrido mecánico en la capital a la empresa Atelier Geometrique SA de CV y que de ser necesario solicitarán a la Contraloría municipal intervenir.

“No es un tema a discusión, la rendición de cuentas es una obligación que tenemos los funcionarios y servidores públicos, si las cosas se hicieron bien no hay problema de ir a comparecer al lugar que sea, independientemente de que la Comisión Inspectora pida esclarecer el tema, nosotros también pediremos la información y la intervención de la Contraloría”, señaló.

Por otra parte, la regidora Rosa Márquez mencionó que no acudir a comparecer en la Comisión se puede prestar a malas interpretaciones, señalando que Rivera Vivanco debe presentarse en el Congreso del Estado, pues de esta manera se estaría apegando a los principios de la Cuarta Transformación sobre transparentar las obras publicas para combatir la corrupción.

“El sello de la 4T ha planteado que las cosas publicas sean cada vez más públicas y siempre será bueno transparencia, claridad y rendición de cuentas, así como combate a la corrupción (…). Hay que actuar con congruencia, que no se preste a malas interpretaciones y finalmente la autoridad es la que decidirá si hubo o no malos manejos en la administración”, refirió.

Asimismo, la panista Luz Rosillo argumentó que no había nada malo en asistir a comparecer, pues si no escondía nada la alcaldesa saldría bien librada, pero pidió al Congreso del Estado que no se politice esta situación. Además, a diferencia de la administración claudista, sí haya sanciones en caso de encontrar anomalías.

“Sería políticamente correcto y evitaría muchos conflictos. El que nada debe, nada teme y te puedes presentar a un ejercicio de rendición de cuentas, pero la otra parte, que es la que sanciona y vigila, debe garantizar que no es un ejercicio ni persecutorio ni de partido y que no lo va a convertir en una arena política y en su caso se sancione positiva o negativamente”, mencionó.

Sin embargo, el coordinador de regidores, Ángel Rivera Ortega, salió a la defensa de Rivera Vivanco, pues mencionó que la administración morenista hace publica toda la información a través del Portal de Transparencia, además de asegurar que se ha convertido en la gestión con más auditorias, deslindándose de esta forma de las posibles irregularidades.

“Aquí vamos al fondo, las diferentes acciones del gobierno municipal no sólo se transparentan sino que también son auditadas, recordemos que somos la administración más auditada, es sano y bueno, vamos a seguir demandando que haya auditorías pues así le vamos a dar certeza a la ciudadanía que las acciones se están realizando apegadas a derecho”, aseguró.

En la edición de ayer, CAMBIO documentó que una de las razones por la que la Comisión Inspectora de la ASE llamó a comparecer a Claudia Rivera fue por las adjudicaciones directas por casi 70 millones para realizar barrido mecánico en la capital.