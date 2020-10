Ya es definitivo: Claudia no comparecerá ante la Inspectora y dará plantón a diputados

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco dio a conocer que no asistirá a comparecer ante los integrantes de la Comisión Inspectora de la ASE, ya que comentó que solo les enviará un escrito en el cual especifique los pormenores de las supuestas irregularidades en el ejercicio de los recursos municipales.

En entrevista, Rivera Vivanco reiteró que los integrantes del órgano legislativo abusaron de sus facultades para solicitar su comparecencia.

Asimismo, adelantó que les hará llegar mediante un escrito la información requerida.

“Yo he mencionado qué hay ilegalidades que los diputados están extralimitando sus facultades, dentro de mi cancha me corresponde transparentar y combatir la corrupción, (...) no sé si los señores diputados no han leído la información y se dejan llevar por algunas suposiciones eso me parece grave por el nivel de profesionalismo que deberían tener porque no se les paga cualquier cosa ganan muy bien para que estén a la altura de las circunstancias les haré llegar la información que espero la puedan revisar, les adelantó que se trata de leer por si no les gusta”, dijo

Esto se debe a que la Comisión Inspectora aprobó llamar a comparecer a la presidenta municipal a fin de aclarar una lista de cinco irregularidades en el ejercicio de sus recursos municipales.