Comisión de Patrimonio solicitará a Claudia contratos con Atelier para revisar anomalías (VIDEO)

La regidora presidenta de la Comisión de Patrimonio y Hacienda, Patricia Montaño Flores, informó que solicitará los expedientes de los contratos que firmó el Ayuntamiento de Puebla con la empresa Atelier Geometrique SA de CV a fin de verificar si hubo o no anomalías en su contratación.

En entrevista con CAMBIO, Montaño Flores aseguró que esto lo realizará en sus funciones como miembro del Comité de Adjudicaciones Municipal.

Explicó que de encontrar anomalías solicitará que se inicien los procesos de investigación a fin de evitar actos de corrupción.

“Nosotros lo que hacemos es tener una sesión mensualmente donde revisamos los estados financieros pero no avalamos lo que fue la contratación, no tengo los elementos para decir, la verdad no tengo el expediente de esa adquisición déjame pedir el expediente lo reviso y te informo que sucedió si hubo irregularidades lo tendríamos que señalar”, dijo.

Esto se debe a que Atelier Geometrique SA de CV “misteriosamente” vio venir la prosperidad que le esperaba con Claudia Rivera Vivanco, pues en noviembre de 2018 cambió su giro empresarial de la organización de banquetes con la que fue fundada en 2015 a servicios de limpieza, que le han permitido ganar 72 millones de pesos en contratos con el actual gobierno municipal.