Leo Rodríguez defiende legalidad de los contratos con Atelier Geometrique

El secretario de Administración municipal, Leobardo Rodríguez Juárez, defendió la legalidad de los contratos que firmó el Ayuntamiento de Puebla con la empresa Atelier Geometryc SA de CV, al asegurar que no existen inconsistencias luego de que fueron revisados dichos procesos.

En entrevista, explicó que la empresa fue elegida por el gobierno municipal al presentar las mejores propuestas técnicas para realizar los servicios de limpieza requeridos.

Por ello, comentó que la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, otorgará la información sobre la contratación de Atelier Geometryc SA de CV, a fin de verificar que los procesos se realizaron conforme a lo establecido por la Ley de Licitaciones.

“Efectivamente hay contratos que se realizaron con esta empresa, en ambos casos se ha revisado la documentación, no existen inconsistencias, todo fue apegado a la Ley de Licitación Pública, se presentó la mejor propuesta”, dijo.

El pasado 2 de octubre, CAMBIO informó que Atelier Geometrique SA de CV “misteriosamente” vio venir la prosperidad que le esperaba con Claudia Rivera Vivanco, pues en noviembre de 2018 cambió su giro empresarial de la organización de banquetes, con la que fue fundada en 2015, a servicios de limpieza, razón que le ha permitido ganar 72 millones de pesos en contratos con el actual gobierno municipal.

Esto luego de que la Comisión Inspectora de la ASE detectó una simulación de procesos administrativos de esta empresa por el tema del barrido de avenidas en el municipio, pues argumentaron que favorecieron a dicha empresa.

Leobardo rechaza licitación para comprar cámaras de seguridad

Por otro lado, Rodríguez desmintió al periódico Reforma, asegurando que el Ayuntamiento de Puebla no ha iniciado un proceso para invertir 350 millones de pesos en cámaras de seguridad para el municipio, además de señalar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tendría que realizar el proyecto y presentarlo para su aprobación.

El funcionario mencionó que por el momento la dependencia que encabeza no tiene registro de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana haya iniciado un proceso para llevar a cabo una adjudicación, además de asegurar que este procedimiento sería muy largo.

“En la Secretaría de Administración no tenemos ningún proceso de adjudicación con estas características, no se ha iniciado, no hay una requisición en marcha”, concretó.