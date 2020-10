Regidora firmó a favor de empresa consentida de Claudia pero ahora pedirá una explicación

Patricia Montaño se deslindó de favorecer a la empresa al asegurar que los miembros del comité municipal de Adjudicaciones no cuentan con la facultad de definir a la empresa, ya que el proceso de contratación se realiza de acuerdo con las bases de la licitación

Aunque la regidora de Morena, Patricia Montaño Flores, firmó el fallo a favor de la empresa Atelier Geometrique SA de CV para realizar los servicios de barrido en la capital, mencionó que solicitará una explicación sobre la contratación de la compañía que cobró más de 60 millones de pesos por realizar dichas labores y así descubrir si fue elegida de manera ilegal.

De acuerdo con el fallo de la licitación pública nacional CMA-OOSL-LP-111/2019, la regidora avaló la contratación al firmar como vocal del comité municipal de Adjudicaciones para realizar los servicios de barrido mecánico de las principales calles, avenidas y juntas auxiliares, así como de unidades habitacionales y lugares turísticos de la capital por un costo de 64 millones 976 mil 999 pesos.

En entrevista con CAMBIO, la regidora Montaño Flores se deslindó de favorecer a la empresa al asegurar que los miembros del comité municipal de Adjudicaciones no cuentan con la facultad de definir a la empresa, ya que el proceso de contratación se realiza de acuerdo con las bases de la licitación.

La morenista comentó que al desconocer el proceso del fallo solicitará los expedientes que fueron emitidos tras la contratación de Atelier Geometrique SA de CV, a fin de encontrar si hubo anomalías para beneficiarla y así proceder ante la Contraloría municipal.

“Nosotros lo que hacemos es tener una sesión mensualmente donde revisamos los estados financieros pero no avalamos lo que fue la contratación, no tengo los elementos para decir, la verdad no tengo el expediente de esa adquisición. Déjame pedir el expediente, lo reviso y te informo qué sucedió; si hubo irregularidades, lo tendríamos que señalar”, dijo.

Esto se debe a que la Comisión Inspectora de la ASE aprobó que la presidenta Claudia Rivera Vivanco comparezca ante los integrantes a fin de dar detalle sobre una simulación de procesos administrativos en la contratación de la empresa Atelier Geometrique SA de CV para realizar barrido mecánico de las principales avenidas y plazas del municipio de Puebla y de sus 17 juntas auxiliares.

CAMBIO, el pasado 2 de octubre, informó que la empresa obtuvo cuatro contratos con el Ayuntamiento de Puebla, quien le ha pagado un poco más de 70 millones de pesos por diversos servicios de limpia.