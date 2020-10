Claudia no acudirá hoy a la Comisión Inspectora y sólo enviará informe por escrito

La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, dejará plantados a los diputados integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Estado (ASE), pues aseguró que no asistirá a comparecer y sólo les enviará un escrito para aclarar las supuestas irregularidades en las que incurrió su administración.

En entrevista, Rivera Vivanco reiteró que los integrantes de la Comisión Inspectora le solicitaron comparecer por suposiciones, ya que la información que han solicitado se encuentra dentro de los portales de transparencia.

“Yo he mencionado que hay ilegalidades, que los diputados están extralimitando sus facultades, dentro de mi cancha me corresponde transparentar y combatir la corrupción, (...) no sé si los señores diputados no han leído la información y se dejan llevar por algunas suposiciones”, dijo.

Sin embargo, pese a que dijo que su trabajo es rendir cuentas, descartó presentarse ante los integrantes de la comisión para explicar las supuestas irregularidades de su gobierno, por lo que los miembros del órgano Legislativo tendrán que resolver sus dudas mediante un escrito que les hará llegar.

“Les haré llegar la información que espero la puedan revisar. Les adelanto que se trata de leer, por si no les gusta o estudiar, pues así tendrá que ser la dinámica”, mencionó.

El pasado 30 de septiembre la Comisión Inspectora de la ASE aprobó que la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco se presentara a comparecer el próximo 5 de octubre para aclarar una serie de irregularidades en el uso del gasto público.

Esto debido a que al Poder Legislativo llegó una queja por no justificar el proyecto de remodelación de la Calle 5 de Mayo, así como supuestas irregularidades en la compra de juguetes para celebrar el Día del Niño, en contratación de fletes que se realizaron en el 2019, además de la compra de las microdespensas, kits de salud y los ventiladores baratija que pretendió donar al Gobierno del Estado.