Claudia en campaña: recorrerá las 17 juntas auxiliares por segundo informe (VIDEO)

La secretaria General del Ayuntamiento de Puebla, Liza Aceves López, informó que la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco recorrerá las 17 Juntas Auxiliares para presentar un informe sobre las acciones que su gobierno ha realizado en cada una de las demarcaciones, esto como parte de su segundo informe de gobierno.

En entrevista con el ReferenteMx, la funcionaria pública detalló que además la presidenta el próximo 12 de octubre realizará solo un acto protocolario ante Cabildo para entregar su segundo informe de labores, esto en el Palacio Municipal.

“Sabemos que tendremos esa sección protocolaria eso ya es decisión de la presidenta, no habrá dos momentos un informe en Cabildo y un mensaje político a la ciudadanía si no que en esta ocasión y en temas vinculados con la pandemia y también por hacer un esfuerzo amplio y disperso para no congregar a muchas personas, la presidenta tomó la decisión de que por un lado dar su informe en Cabildo y por otro lado acudir a cada una de las juntas auxiliares a informar que ha sucedido este año”, dijo