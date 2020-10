Claudia todavía no entrega el proyecto ejecutivo de la 5 de Mayo a empresarios

La Iniciativa Privada le reprochó una vez más a la administración de Claudia Rivera Vivanco que no ha entregado el proyecto ejecutivo de la obra de la Calle 5 de Mayo, la cual tiene prevista arrancar el próximo 21 de octubre. Ante esto, un grupo de empresarios solicitaron la información vía Plataforma Nacional de Transparencia, de la cual hasta el momento no han obtenido alguna respuesta.

Los empresarios continúan en incertidumbre sobre lo que pasará con los diferentes negocios ubicados en el primer cuadro de la ciudad, pues ante las obras que quiere realizar Rivera Vivanco en el corredor 5 de Mayo, así como otras vialidades de esta zona, les podrían causar problemas en su economía.

Propusimos arrancar desde la 18 hacia Reforma: Canirac

En este sentido, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) refirió que ella no está en contra de cualquier mejora que beneficie al municipio, sin embargo, recalcó que no es el momento de realizar este proyecto en el Centro Histórico pues no se les permitirá a los comerciantes poder tener una recuperación económica.

La empresaria refirió que el pasado 3 de septiembre en conjunto con la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo (Canaco), la Asociación de Hoteles y Moteles y el Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, solicitaron a través de la PNT el documento que les diera detalles del proyecto ejecutivo de dichas obras, sin embargo, han pasado un mes y cuatro días que no han obtenido respuesta.

“No estamos en contra de que a Puebla se le invierta, que exista obra, simplemente sentimos que no son los tiempos, propusimos que se iniciara desde la 18 hacia la Reforma, supuestamente habrá en estos días mesas de trabajo, no nos conviene pelear, pero debemos defender todo lo que le afecta al sector restaurantero y comercios, el hecho de no conocer el cronograma ni las fechas es lo que nos hace estar un poco resistentes”, explicó Olga Méndez Juárez.

Iremos a otras instancias para obtener el proyecto: Red Mexicana de Franquicias

En tanto, el presidente de la Red Mexicana de Franquicias, Francisco Lobato Galindo, y su vicepresidente, Enrique Vargas, les dieron como fecha límite al Ayuntamiento de Claudia Rivera Vivanco mostrar el proyecto ejecutivo de las obras hasta el 15 de octubre, de lo contrario, incurrirán a medidas judiciales.

“En el ámbito de estas obras que impactan al comercio establecido y obviamente sin transparentar, se vuelve un punto de interés para nosotros, seguiremos insistiendo, tienen hasta el 15 de este mes para entregarnos el proyecto ejecutivo y vamos a esperar pacientemente; en caso de que no, acudiremos a otras instancias para tener posibilidad de acceso al proyecto, si en verdad no existe nada oculto es tan sencillo darlo a conocer a la opinión pública, no es algo que queremos como un derecho extraordinario, pero sí queremos certeza”, refirió Enrique Vargas.

De igual forma, el presidente de Sindemex, Sergio Curro, mencionó para Intolerancia Diario que se debe considerar reubicar a los vendedores ambulantes del Centro Histórico, de lo contrario, una vez terminadas las obras de mejora en esta zona podrían volver invadir las calles, generando una competencia desleal para el comercio establecido.