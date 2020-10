Claudia resta importancia a la anulación del guardadito de 500 millones de pesos

La presidenta Municipal Claudia Rivera Vivanco restó importancia a la anulación del acuerdo del Ayuntamiento de Puebla para la reorientación del recursos del guardadito de 500 millones de pesos que publicó el gobierno del estado en el periódico Oficial del Estado, al asegurar que dicha adecuación presupuestal recae en facultades de la Tesorería Municipal.

En entrevista, Rivera Vivanco comentó que su administración publicó en el Periódico Oficial del Estado sólo para dar detalle de la acción que tomó el municipio para atender acciones para el beneficio de la ciudadanía posterior a la pandemia, por lo cual de igual manera se trató en sesión de Cabildo.

La alcaldesa de la capital manifestó que por ello la tesorería municipal realizó la resignación presupuestal, por lo que su gobierno atenderá las demandas solicitadas,.

"Hay una impresión, en la tesorería municipal el tesorero tiene facultades de hacer reorientaciones, reprograamaciones, nosotros decidimos aumentar los protocolos Informativos es decir , pasarlo por Cabildo lo cual no era obligatorio, pues el tesorero tiene esa facultad y si la pandemia nos hizo no hacer actividades obviamente lo importante es reorientar a las tareas que se convirtieron en urgentes, fue un instrumento más que pedimos que se publicará en el diario oficial y desde que mandamos y constatan nuestros acuses de recibido se entregó toda la información las solicitud y los anexos que se aprobaron en Cabildo yo no vería ningún problema para ejercerlos y volverlos a presentar", dijo

El 6 de octubre el Gobierno de Puebla anuló el acuerdo del Ayuntamiento de Puebla para la reorientación del recursos del guardadito de la Alcaldesa Claudia Rivera Vivanco por 500 millones de pesos, esto debido a que no se presentaron los anexos correspondientes para avalar la reorientación de recursos para la atención de la pandemia.