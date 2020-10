Colegio de Arquitectos denuncia amaño en la licitación de obras de la 5 de Mayo

El presidente del Colegio de Arquitectos de Puebla AC, Carlos Arellano Vázquez, aseguró que debido a que el Ayuntamiento de Puebla entregó el contrato a una empresa sin tener un proyecto ejecutivo da a entender que hubo un acuerdo previo para que se beneficiara a la ganadora de la licitación, además de que estas acciones podrían traer repercusiones legales.

En entrevista para CAMBIO, Carlos Arellano indicó que el hecho de que se haya entregado un contrato antes de que existiera un proyecto ejecutivo para la remodelación de la Calle 5 de Mayo es regresar a los actos de corrupción y favoritismo hacia las empresas por parte del Ayuntamiento de Puebla.

Señaló que hasta el momento no se ha presentado un proyecto ejecutivo por parte del Ayuntamiento de Puebla, encabezado por Claudia Rivera Vivanco, pese a que es una parte fundamental para la realización de una obra, pues hasta el momento sólo se les han hecho saber las acciones planeadas por el gobierno municipal a través de presentaciones en Power Point.

“¿Cómo puede garantizarnos los resultados, si no se sabe que es lo que se contrató?, ¿no? Por eso es la exigencia de alguna otra forma en que nos explicaran estos proyectos completos para que al fin se pueda pues de alguna otra forma garantizar los trabajos; si no caemos una vez más en ciertos actos de, no sé si llamarles corrupción, pero sí favoritismo o simplemente no son los procesos adecuados”, señaló Arellano Vázquez.

Añadió que el no realizar el proyecto de manera correcta podría traer repercusiones legales posteriores, pues además de la necesidad de tener los permisos para las obras, también se debe de transparentar todo procedimiento que se realice para garantizar la imparcialidad en cuanto a la licitación.

Comparó la obra del Ayuntamiento de Claudia Rivera Vivanco con el Teleférico construido en el morenovallismo, pues al igual que la remodelación del Centro Histórico se encontraba lleno de diversas irregularidades, causando un pleito legal por no generar los permisos necesarios.

“Claro, de hecho si no mal recordamos fue lo que pasó, por ejemplo, con nuestro Teleférico: al hacer obras con las que no se cumplían pues con los requisitos legales, en este caso del INAH o sea lo que sea, pues entonces obviamente que sí va a repercutir en el desarrollo del proyecto”, señaló.