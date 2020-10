Alerta ACECOP por estafa en certificado de 2 mil pesos de regalo a poblanos

Acecop hizo un llamado a la población a no caer en fraudes por vía telefónica, pues expusieron el modus operandi de unos sujetos que se comunican por medio del número 55 76 99 98 46 para citar a las víctimas en el Hotel Hilton Garden Inn ubicado sobre la Vía Atlixcáyotl.

La Asociación de Centros Comerciales de Puebla (ACECOP), alertó a los poblanos de cuidarse de fraudes por vía telefónica en donde unos sujetos prometen un "certificado de regalo" por la cantidad de 2 mil pesos para usarse en cualquiera de los negocios dentro de las plazas de la capital.

A través de un comunicado el director de ACECOP, Andrés de la Luz y el presidente José Miranda Solana hicieron un llamado a la población a no caer en fraudes por vía telefónica, pues expusieron el modus operandi de unos sujetos que se comunican por medio del número 55 76 99 98 46 para citar a las víctimas en el Hotel Hilton Garden Inn ubicado sobre la Vía Atlixcáyotl.

En este sentido, se informó que su objetivo es marcarle a la población vía telefónica para mencionarles que ganaron un supuesto certificado de regalo por 2 mil pesos válido para cualquier local de los centros comerciales en Puebla, sin embargo, para hacer uso de ellos tienen que llegar al hotel con una tarjeta de crédito y una identificación oficial.

Por ello, la ACECOP aclaró esta situación y se deslindó de estos hechos que pueden causar daño a los visitantes de los centros comerciales, además de que señaló que cualquier aviso o publicidad es anunciada por medio de los canales oficiales y no por llamadas telefónicas.

Por último, se hizo un llamado a no ceder a estas acciones y denunciar a las autoridades correspondientes, pues como Asociación no solicitan algún tipo de dato sensible o acceso a tarjetas bancarias para participar en las actividades.

"Hacemos un llamado a la ciudadanía para evitar caer en posibles escenarios de fraudes, Acecop de Puebla A.C. y sus Asociados nos preocupamos en todo momomento por la ciudadanía y toda actividad o promoción, será dada a conocer a través de los medios oficiales de cada Centro Comercial", señaló Andrés de la Luz director de la ACECOP.