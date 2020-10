Crean en FB grupos para quemar infieles poblanos ¡aguas!

Poblanas prueban la fidelidad de sus parejas por medio del grupo de facebook llamado "Amiga, es tu novio?" en donde las creadoras argumentaron que tiene el fin de que las mujeres por el confinamiento domiciliario no caigan en los "ligues de pandemia" y violencia en una relación.

A través de redes sociales se creó este grupo que promete ser mejor que el FBI, con el fin de ayudar a las mujeres a que no caigan en relaciones en donde su pareja le sea infiel además, también exhiben a hombres que han violentado a mujeres en una relación haciéndolas pasar un calvario.

El grupo apenas fue creado el 8 de octubre y ya cuenta con 6 mil 137 miembros en donde todas son mujeres y se les niega el acceso a los hombres, a pesar de que todavía es público las administradoras advirtieron que este lunes se convertirá en privado para evitar que sea visible a otras personas ajenas.

"Si estamos todas aquí reunidas es porque1.- Les gusta el chisme y 2.- Quieren saber si su pareja es infiel; y aunque el grupo puede tener varios propósitos, esto es el eje principal y ¿por qué? Pues porque estamos en una cuarentena extendida y es muy fácil caer en los "Ligues de Pandemia". Así que ayuden a evitar el sufrimiento innecesario a alguna de nosotras", señaló el grupo.

Tan pronto se creó "Amiga, es tu novio?" ya se comenzaron a exhibir infieles y hasta golpeadores o en su caso, las mujeres publican la foto de su novio para saber si ha estado con otra persona. Tal es el caso de una usuaria que preguntó si conocían a su marido y que en dado caso de que a alguna "le tirara los perros" le avisara.

Otro caso es de un hombre que golpeó a una de las usuarias cuando mantenían una relación, además de que acusó que la forzaba a tener relaciones sexuales para evitar que fuera chantajeada.

Me amenazó en MUCHAS ocasiones, me manipuló y me chantajeó, y SOBORNÓ a la policía con un Nintendo Switch cuando lo llevé al MP. Me forzaba a tener relaciones sexuales en donde, si no aceptaba, discutíamos sobre si 'lo estaba engañando'. Hermanas CUIDADO esta es una persona violenta y durante mucho tiempo me he visto en peligro.Por privado les puedo mandar las denuncias que hice si me quieren ayudar a compartir para que esto llegue a más mujeres", comentó la afectada.

Por último, se esperan más "quemones" en este grupo para evitar violencia en las relaciones y también infidelidades, pues este grupo además de Puebla también ya fue creado en diferentes estados.