Presidenta no tires nuestro dinero:Vecinos de La Margarita se rebelan contra Claudia (VIDEO)

Los vecinos de la Margarita hicieron labores de limpieza para que el puente peatonal no luzca descuidado y colgaron mantas con textos en contra de Claudia Rivera

Luego de que el Ayuntamiento de Claudia Rivera Vivanco anunciara que retirará 5 puentes peatonales de la capital, los vecinos de la Unidad Habitacional la Margarita se rebelaron y colgaron mantas con varias consignas escritas como protesta para que la alcaldesa no retire el que se encuentra en su zona, "No quites nuestra seguridad, presidenta no tires nuestro dinero".

Mediante un recorrido realizado por CAMBIO, se pudo constatar que los vecinos de la Margarita en estos momentos están haciendo labores de limpieza en el puente peatonal de dicha zona para que no luzca descuidado.

Además de darle mantenimiento al puente que cruza esta unidad Habitacional colgaron mantas con consignas las cuales dicen lo siguiente: "El puente es necesario", "Yo si cruzo el puente", "No nos quites nuestra seguridad" como símbolo de protesta.

Esto, luego de que la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco gastará 5 millones de pesos para retirar al menos 5 puentes peatonales de la capital, siendo el primero el que se encuentra sobre el Blvd. Esteban de Antuñano que en estos días ya fue retirado.

Rivera Vivanco pretende que con el retiro de los puentes los automovilistas entenderán que se debe respetar al peatón, pues plantea sustituirlos con cruces peatonales.