CCE y Coparmex reprueban a Claudia en el tema de bacheo y en obras: no ha mejorado la ciudad

Ignacio Alarcón Rodríguez y Fernando Treviño Núñez, presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de COPARMEX respectivamente, mencionaron que el tema de bacheo en la capital es preocupante y debe atenderse con urgencia. Además, comentaron que en estos dos años de gobierno de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco no han visto obras importantes para la ciudad que mejoren su infraestructura.

En entrevista, los empresarios expusieron sus proyecciones de estos dos años de gobierno de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, sin embargo, refirieron que la situación de bacheo en la capital continúa sin atenderse, por lo que esperan que el Ayuntamiento atienda esta necesidad que ha causado problemas a los ciudadanos de diferentes zonas.

"Vamos a escuchar lo que va decir la presidenta, el tema de bacheo si es algo preocupante todos los días escuchamos reportes de varios empresarios que sus carros han sido dañados y que luego ni se puede pasar (...) hay que meterle dinero a la ciudad no hay que descuidarla", comentó el presidente del CCE.

En este sentido, Ignacio Alarcón Rodríguez mencionó que en los dos años de gobierno de Rivera Vivanco no ha habido algún cambio importante en la capital en materia de infraestructura, por lo que estarán a la espera que en su segundo informe pueda presentar algún proyecto que mejore la imagen de la Angelópolis.

Por otro lado, Fernando Treviño Núñez, presidente de COPARMEX, lamentó lo mismo que el presidente del CCE en cuestión de que no se atiende el tema de bacheo, calificando como algo delicado que el Ayuntamiento pase de largo la temporada de lluvias y no tome las medidas correspondientes en temas de pavimentación.

"Me parece que el Ayuntamiento de Puebla tiene una deuda con la sociedad, tenemos necesidades importantes que no se están atendiendo, el tema de pavimentación es un problema serio que vivimos cada temporada de lluvia, parece que dejan de pasar este período y no atienden el bacheo, los agujeros causan muchos accidentes. Si es algo delicado", lamentó Treviño Núñez.

El presidente de COPARMEX también refirió que falta iluminación de calidad en la capital, al igual que el tema del ambulantaje que la presidenta municipal prometió atenderlo y hasta la fecha continúa su gobierno siendo permisivo con ellos, por lo que continúan colocándose en las calles del primer cuadro de la ciudad sin medidas sanitarias.

Por último, Fernando Treviño cerró su participación señalando que la alcaldesa de Puebla presentó el proyecto de mejora para el corredor de la 5 de mayo sin tener el consentimiento de los empresarios, pues refirió que los comercios de esta zona serán afectados con bajas ventas a pesar de ser una temporada fuerte como lo es Navidad.