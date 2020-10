Recrimina regidora del PRI incremento de inseguridad y ambulantaje en el gobierno de Claudia

El segundo año de gobierno la realidad sigue siendo la misma o peor que en el primer año de gestión, pues no se han realizado proyectos para evitar la presencia del ambulantaje, no hay obras. No se ha garantizado la seguridad; además de que la administración pública continúa siendo omisa ante las denuncias de corrupción, dijo la regidora del PRI, Silvia Tanús Osorio.

En su posicionamiento, la regidora del PRI comentó que esto se debe a la falta de trabajo de los funcionarios que conforman el gabinete municipal.

Asimismo, criticó la falta de prioridades para la ciudadanía que al momento no han sido atendidas como garantizar la seguridad, liberar las calles del Centro Histórico del ambulantaje.

Además de las omisiones en cuestión sobre los procesos para adquirir despensas y Kits de salud, los cuales al momento han sido aclarados