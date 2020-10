Coordinador de Transparencia de Claudia ratifica que compras COVID están reservadas

El coordinador General de Transparencia, Rodrigo Santiesteban Maza, dio a conocer que la presidenta del Patronato DIF Municipal, Mayte Rivera Vivanco, a través de la directora del organismo, Silvia Jaime Hernández, solicitó realizar la reserva de información acerca de los contratos de la compra de las microdespensas y kits de salud hasta por cinco años, debido a que son investigados por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

De acuerdo con el comité de Transparencia, el acuerdo MPUE-22/05/2020/001 señala que la información relacionada con compras que realizó el Ayuntamiento para afrontar la pandemia fueron reservadas hasta por cinco años bajo el argumento de que la Contraloría municipal se encuentra revisando que todos los procesos se hayan realizado tal y como lo marca la ley.

En entrevista, Santiesteban Maza detalló que los temas que se resguardaron se enfocan en el padrón de beneficiarios que obtuvieron un apoyo alimentario o kit de salud, el cual se encuentra en análisis por la ASE.

El funcionario público aseguró que por este motivo el Sistema DIF Municipal solicitó resguardar la información, pues desconoce el tiempo en el cual la Auditoría Superior del Estado finalice las auditorías correspondientes.

“Se reservó cierta parte de la información que se generó a raíz de la contingencia, a raíz de una auditoría que está en el DIF, si no mal recuerdo son ciertas partes de la ejecución del contrato, no es el contrato ni estudio de mercado, debe ser algo del padrón de beneficiarios o metodología, (…) el DIF es el que propone los cinco años en virtud de que no tenía certeza del término de la auditoría”, dijo.

El Ayuntamiento de Puebla para afrontar la pandemia por el COVID-19 lanzó acciones como la entrega de 27 mil despensas, con las cuales la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco aprovechó para realizar ‘moches’, pues fueron adquiridas con un sobrecosto, por lo cual fueron se emitieron cinco facturas diferentes para cuadrar el precio de cada una.