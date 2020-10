G5 protesta y abandonan sesión a mitad del informe de Claudia (VIDEO)

Los regidores del G5 se manifestaron en medio del informe paupérrimo de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco exhibiendo pancartas sobre los baches y los malos resultados de la edil, pronunciándose en contra de su reelección.

Durante el mensaje que Rivera Vivanco dio en su Segundo Informe de Gobierno, los regidores del G5 dieron poca atención a las palabras de la edil, pues primero mostraron pancartas recriminando la entrega de proyectos sin proceso de licitación, los sobrecostos en las despensas que se dieron a las familias afectadas por el COVID-19 y los baches en distintos puntos de la ciudad, entre otros.

Asimismo, abuchearon las palabras que la presidenta municipal dirigía e inclusive llegaron a hacer gritos pronunciándose en contra de la reelección de Rivera Vivanco, al acusar la falta de resultados.

El show de los regidores pertenecientes al G5 continuó a las afueras del Palacio Municipal, pues antes de que la alcaldesa terminara de dar su discurso, los servidores públicos se salieron a dar un posicionamiento en el que lamentaron las intenciones de reelegirse de Claudia Rivera yendo en contra de los principios de la Cuarta Transformación.

Inclusive calificaron el mensaje de Rivera Vivanco como un “monólogo” al indicar que no se dio un verdadero informe a la ciudadanía, ante los pocos resultados que han existido en la actual administración municipal.

Abandonan informe por no coincidir con lo presentado

La regidora Libertad Aguirre señaló que se salieron del informe debido a que no coinciden con los resultados que fueron expuestos por la edil, ya que ni siquiera se aclararon los señalamientos en contra de ella ni se dio una certeza a la ciudadanía sobre los planes de trabajo que se tienen.

“Nos salimos porque simple y sencillamente no coincidimos con lo que se está presentando a la ciudadanía; además, no estamos de acuerdo que el dinero se use para una reelección y no para las necesidades de los poblanos”, expresó.

La regidora Martha Ornelas se pronunció en contra del uso de recursos públicos para que la alcaldesa busque reelegirse a través de distintas obras como lo son las de la 5 de Mayo, mismas que la presidenta municipal consideró como una necesidad para la ciudadanía.

Indicó que dentro del informe no se dieron a conocer resultados en distintos aspectos, lo cual es evidencia del poco trabajo que se ha hecho desde la administración que es encabezada por Claudia Rivera Vivanco.