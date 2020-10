Canirac también reprueba a Claudia: nos quedó a deber (VIDEO)

“Yo creo que hay muchas cosas por hacer, si hacemos un balance creo que nos quedó a deber la presidenta y no sólo al sector empresarial sino a toda la ciudadanía, lo vemos en los temas de baches y de iluminación”, dijo la empresaria

La presidenta de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Olga Méndez Juárez, también reprobó la administración de Claudia Rivera Vivanco pues mencionó que la morenista “se quedó corta y nos quedó a deber, no sólo al sector empresarial sino a toda la ciudadanía, yo creo que todavía hay muchas cosas por hacer”.

Luego de que el día lunes la alcaldesa de Puebla rindiera su segundo informe de actividades tras dos años de estar al mando del Ayuntamiento de la Angelópolis, los empresarios de los diferentes sectores de la capital reprobaron su gestión debido a que no ha tratado temas como el bacheo y mantenimiento de calles, calificando su mandato como “deficiente”.

En rueda de prensa posterior a la presentación del inicio de la temporada de Mole de Caderas, la presidenta de la Canirac, al ser cuestionada sobre cómo percibió este segundo año de la alcaldesa de Puebla, refirió que todavía le hacen falta varios proyectos por concretar y llevar a cabo y coincidió con los empresarios al mencionar que a la capital le hace falta la atención de bacheos y luminarias en las calles.

“Yo creo que hay muchas cosas por hacer, si hacemos un balance creo que nos quedó a deber la presidenta y no sólo al sector empresarial sino a toda la ciudadanía, lo vemos en los temas de baches y de iluminación, porque el municipio tiene dinero y se quedó corta con la pandemia, hubo otros municipios que también pudieron ayudar no al empresario sino al trabajador, no sólo con despensas sino con recursos”, lamentó Méndez Juárez.

La empresaria mencionó que el robo a comercios durante los primeros cinco meses de este año se vio disminuido, sin embargo, precisó que esta baja tuvo relación porque varios negocios estuvieron cerrados por la pandemia del COVID-19, pues es de recordar que la Nueva Normalidad en Puebla inició el pasado 7 de agosto.

“No hubo movimiento por la pandemia y probablemente bajaron los robos a comercio porque estuvimos cerrados por lo mismo, por los cinco meses que no tuvimos actividades, por eso se disminuyó este tipo de actos criminales (…). Ella tiene un año para ‘meterle turbo’ y poder subsanar muchas cosas que dejó de hacer en estos dos años”, mencionó la presidenta de la Canirac.

“Si es necesario parar las obras para el Buen Fin… que se haga”: Méndez Juárez

Por último, Olga Méndez Juárez señaló que pedirán una reunión con la empresa M&P Constructores, encargada de realizar las obras de remodelación del corredor 5 de Mayo, con el fin de conocer las afectaciones que podrán tener algunos de sus agremiados; además, mencionó que de ser necesario que se llegue a detener esta remodelación para la temporada del Buen Fin, que será en noviembre y durará 10 días, que se haga, pues este periodo es una oportunidad para que los comercios puedan recuperarse económicamente.

“Preferimos que aquí en Puebla se quede el dinero de obras, dicen que es mantenimiento y que ya tienen todos los permisos, lo que necesitamos es una reunión con el constructor, para saber detalles, si habrá afectaciones con el fin de ir retroalimentando a nuestros agremiados para evitar mayores afectaciones, si es necesario parar las obras para el buen fin que así se haga”, finalizó.