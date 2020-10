Se arma la remambaramba previo al informe de Claudia en Xochimehuacan: Ayuntamiento no deja ingresar a pobladores (FOTOS y VIDEOS)

Habitantes de la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán amenazaron con no permitir la entrada al informe de Claudia Rivera Vivanco debido a que no les permiten el ingreso al auditorio de la comunidad, además exhibieron que la alcaldesa no ha hecho nada en su localidad priorizando que se volvió un punto de norcomenudeo en la ciudad.

Antes del inicio del segundo informe de la alcaldesa, el personal del Ayuntamiento de Puebla no permitió la entrada a los habitantes de la junta auxiliar los cuales tenían pancartas ante la falta de acciones de Rivera Vivanco desde el inicio de su gestión.

Ante la protesta de los habitantes de San Pablo Xochimehuacán la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco tuvo que entrar por la "puerta trasera" debido al bloqueo que realizaron los manifestantes.

Asimismo, les reclamaron que la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco ha dejado desprotegida la junta auxiliar, pues hay falta de bacheo y también se ha convertido en un punto de venta de drogas.