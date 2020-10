Familiares exigen al Centro de Justicia Penal de Puebla investigar muerte de Zyanya Figueroa

"No fue suicidio, fue feminicidio" de esta manera la familia de la pediatra del Hospital del Niño Poblano Zyanya Figueroa Becerril a 2 años de dar carpetazo a su caso, piden desde las afueras de la Casa de Justicia que se investiguen los hechos de su muerte con perspectiva de género, pues acusan que la joven fue víctima de feminicidio.

Está mañana en punto de las 11:30 horas la familia de Zyanya Figueroa Becerril acudió a las instalaciones del Centro de Justicia Penal de Puebla acompañados del personal del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio para pedir ante un Juez de Control que investigue la muerte de la pediatra del Hospital del Niño Poblano que según versiones en medios de comunicación fue por suicidio.

Con pancartas y lonas con la fotografía de la joven se manifestaron para exigir que se lleve a cabo una investigación seria y científica además que se retome con perspectiva de género, pues su familia niega que la joven de 26 años se haya suicidado en su departamento el pasado 16 de mayo del 2018 por acoso laboral el cual sufría en el nosocomio.

Luego de que la Fiscalia General del Estado de Puebla afirmara que fue suicidio el hecho de su muerte su familia no ha dejado de manifestarse para exgirir la verdad de los hechos, por lo que en este momento se está llevando la audiencia correspondiente.

El 16 de mayo del 2018 se dio la noticia del aparente suicidio de la doctora Zyanya Figueroa Becerril, en donde las autoridades mostraron una carta en donde supuestamente la joven escribió los motivos por los cuales se quitó la vida.

"Quiero que entiendan que ustedes no tuvieron la culpa de nada, al contrario… Les agradezco por apoyarme y aguantarme tanto. Ustedes eran mi único motivo para seguir adelante pero hoy ya no tengo las fuerzas para seguir, ya no sé estar aquí, estoy cansada de vivir y fingir que estoy bien, lamento no haber sido lo que ustedes merecían” estas fueron algunas de las palabras que supuestamente escribió la joven.