¡Mi hija no se suicidó, me la mataron! Madre de Zyanya Figueroa exige justicia a FGE

"Mi hija no se suicidó como aseguran, me la mataron" declaró la señora Patricia Becerril, madre de la pediatra Zyanya Figueroa Becerril del Hospital del Niño Poblano, pues a más de 2 años de su muerte este día exigirán ante las autoridades que se retome su caso tras existir pruebas de que las marcas de su cuerpo no corresponden a un suicidio y la carta que supuestamente escribió fue forzada por alguien más.

Este día desde la ciudad de México y acompañada del personal del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, llegó la señora Patricia Becerril para pedirle con pruebas a los jueces del Centro de Justicia Penal de Puebla que se investigue el caso de la muerte de su hija, Zyanya Figueroa Becerril, que ocurrió el 16 de mayo del 2018, pues la madre aseguró que no fue por suicidio tal y como aseguraron las autoridades.

En entrevista con CAMBIO, la señora Patricia Becerril, mencionó que a 2 años 5 meses y un día de la muerte de su hija que supuestamente se había suicidado por acoso laboral en el Hospital del Niño Poblano dejando una carta en donde describió que también tomó esa decisión porque en su familia había problemas, la madre descartó todas estas pruebas que supuestamente dio la Fiscalía General del Estado (FGE).

"Queremos que el juez reconozca todas las omisiones de las que ha estado plagada la carpeta de investigación y los peritajes realizados porque eso nos impide el acceso a la verdad y a la justicia, a dos años 5 meses ya debería de haber sido alcanzada justicia para mi hija", lamentó la madre.

Además, la señora Patricia dio a conocer que la joven no murió por ahorcarse en el baño de su departamento tal y como había sido anunciado por la FGE, pues la madre comentó que estudios arrojaron que las marcas presentadas en el cuerpo de Zyanya no corresponden a un cuerpo en suspensión como fue encontrada en el baño de su departamento el pasado 16 de mayo del 2018.

"Un peritaje particular realizado por un perito en grafología, se hizo la comparación de la letra de la carta que supuestamente escribió Zyanya y no corresponde a la de ella, la letra fue forzada y las marcas no corresponden a que mi hija se había suicidado en el baño ahorcándose", reprochó la madre de la joven.

Por último, la familia Figueroa Becerril esperará la respuesta de los jueces, pues este día pedirán una audiencia para que se retome el caso de la joven y se investigue por perspectiva de género, o sea como si fuera feminicidio, pues en dado caso de que las autoridades del Centro de Justicia Penal no decidan reabrir el caso recurrirán un amparo con el fin de conocer la verdad de la muerte de Zyanya.

Por último, familiares de la joven y miembros de la organización antes mencionada acompañaron a la madre de Zyanya desde la ciudad de México con pancartas para manifestarse con el fin de que se puedan esclarecer los hechos de la muerte de la pediatra de 26 años.